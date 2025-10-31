APEC經濟領袖會議登場 林信義有望會晤日相

APEC經濟領袖會議今（31）日將於南韓慶州登場，我國代表團在各種多邊與雙邊場合，積極與各國出席代表交流互動，也傳出好消息。經貿辦總談判代表楊珍妮與美國副貿易代表史威哲有互動。外交部長林佳龍透露，我國領袖代表林信義有望與日本首相高市早苗會晤，會面「正在安排中」。

林佳龍表示，在APEC會場上的非正式會面，其實也有很多機會，「我方已跟一些國家先溝通過」。

行政院政務委員暨經貿辦總談判代表楊珍妮昨日出席在南韓慶州的APEC雙部長會議後，在當地舉行記者會時透露，與美國副貿易代表史威哲有互動，但基於互信，雙方不透露會談細節。