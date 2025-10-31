快訊

Fed再降息1碼 將停止縮表…調整為3.75%-4%近三年來最低

經濟日報／ 編譯任中原劉忠勇簡國帆／綜合外電
Fed主席鮑爾。路透
美國聯準會（Fed）29日決定再度降息1碼，利率降至3.75%-4%，是2022年底以來最低，並宣布12月起停止縮減資產負債表。但主席鮑爾意外放鷹，警告由於美國政府關門使經濟展望模糊不清，因此今年內進一步降息並非定論。

此外，這次有兩位官員對決議投下反對票，因此即便一口氣推出兩項寬鬆措施，仍使市場對於12月是否再次降息益發質疑。DXY美元指數繼29日收漲0.6%後，30日早盤再升0.5%至99.72，站上近兩個月高點。美股和美債價格30日早盤延續前日跌勢，繼續走低。  

Fed決策要點
Fed決策要點

鮑爾在決策會後記者會接受記者提問前，罕見主動反駁市場預期12月一定會再降息的看法，他說：「12月進一步降息並非定論，言之過早。」「我一直表示我們不會預先做出決定。但在此還要說：這並非被認為是一項必然的結果；事實上離此還遠得很」。

這番談話顯然意在抑制金融市場過度樂觀的預期。在他發言前，市場預期12月再降息1碼的機率超過九成。鮑爾發言後，利率交換市場顯示，交易員目前預估12月降息1碼的機率降為六成。

FOMC在會後聲明中強調，就業成長今年已放緩，並指出「就業走下坡的風險近幾個月已上揚」，「經濟成長以溫和步調擴張」，通膨今年初來上揚，且仍略高。

FOMC並決定12月起停止縮表，12月1日起，紐約聯準銀行每個月將把到期的公債本金全數再度投入市場，並將到期的350億美元房貸擔保證券本金也投入公債市場。鮑爾表示，過去三周來貨幣市場出現「更重大的緊俏」情勢。他說，「我們正以非常緩慢的速度縮減資產負債表，收縮最後的少數資金並沒有多大好處」。

降息 美國聯準會

美國聯準會（Fed）29日決定再度降息1碼，利率降至3.75%-4%，是2022年底以來最低，並宣布12月起停止縮減資產...

