聽新聞
0:00 / 0:00
Fed再降息1碼 將停止縮表…調整為3.75%-4%近三年來最低
美國聯準會（Fed）29日決定再度降息1碼，利率降至3.75%-4%，是2022年底以來最低，並宣布12月起停止縮減資產負債表。但主席鮑爾意外放鷹，警告由於美國政府關門使經濟展望模糊不清，因此今年內進一步降息並非定論。
此外，這次有兩位官員對決議投下反對票，因此即便一口氣推出兩項寬鬆措施，仍使市場對於12月是否再次降息益發質疑。DXY美元指數繼29日收漲0.6%後，30日早盤再升0.5%至99.72，站上近兩個月高點。美股和美債價格30日早盤延續前日跌勢，繼續走低。
鮑爾在決策會後記者會接受記者提問前，罕見主動反駁市場預期12月一定會再降息的看法，他說：「12月進一步降息並非定論，言之過早。」「我一直表示我們不會預先做出決定。但在此還要說：這並非被認為是一項必然的結果；事實上離此還遠得很」。
這番談話顯然意在抑制金融市場過度樂觀的預期。在他發言前，市場預期12月再降息1碼的機率超過九成。鮑爾發言後，利率交換市場顯示，交易員目前預估12月降息1碼的機率降為六成。
FOMC在會後聲明中強調，就業成長今年已放緩，並指出「就業走下坡的風險近幾個月已上揚」，「經濟成長以溫和步調擴張」，通膨今年初來上揚，且仍略高。
FOMC並決定12月起停止縮表，12月1日起，紐約聯準銀行每個月將把到期的公債本金全數再度投入市場，並將到期的350億美元房貸擔保證券本金也投入公債市場。鮑爾表示，過去三周來貨幣市場出現「更重大的緊俏」情勢。他說，「我們正以非常緩慢的速度縮減資產負債表，收縮最後的少數資金並沒有多大好處」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言