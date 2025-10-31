OpenAI估值衝1兆美元 預計明年申請IPO 目標籌資600億美元

外媒報導，人工智慧（AI）巨頭OpenAI計畫辦理首次公開發行股票（IPO），可能明年下半年提出申請，目標至少籌資600億美元，估值有望衝上1兆美元，若成真將是歷來規模最大的IPO。

消息人士說，OpenAI完成重組，降低對微軟的倚賴後，向公開市場籌資的急迫性已浮現，要以掛牌取得更高效的籌資方式，並推動更大規模併購，並且為執行長奧特曼數兆美元的AI基建計畫挹注資金。但知情人士也說，IPO討論仍在早期階段，籌資金額與時程仍可能變動。

消息人士指出，預料OpenAI今年底前年化營收約200億美元，但虧損也不斷擴大。奧特曼在28日一場直播活動上表示，鑒於公司龐大的資金需求，掛牌是最有可能的選項。

OpenAI成立於2015年，起初是一家非營利機構，幾年後調整架構，以非營利組織對營利事業部門握有監督與控制權。該組織的主要目標，是確保OpenAI以安全方式發展AI技術，而非像一般公司優先追求獲利。

OpenAI本周再度改組，仍由非營利組織「OpenAI基金會」掌控，該基金會目前持有OpenAI 26%股權，並在達成特定里程碑後，可獲更多股份的認股權，基金會也因此成為OpenAI財務成果的重要利害關係人。

若OpenAI成功掛牌，主要股東微軟、軟銀、Thrive Capital及阿布達比的MGX可說迎來重大勝利。微軟已對OpenAI投入130億美元，目前持股約27%，是OpenAI最大支持者之一。

OpenAI的IPO籌劃，正值AI在公開市場掀起熱潮。今年稍早，雲端AI公司CoreWeave以230億美元估值上市，股價至今已翻了約三倍。輝達29日市值更一舉突破5兆美元，成為全球首家達成這一里程碑的企業，主要受益在全球AI浪潮的核心地位。