Meta 稅務拖累獲利

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

臉書母公司Meta在29日美股盤後公布財報，因一次性的稅務費用拖累上季獲利，加上為了人工智慧（AI）布局，宣布明年資本支出將大幅提高，Meta股價29日下跌，在30日早盤又重挫11.6%。

Meta財務長蘇珊・李指出，2026年資本支出將「顯著高於」2025年，整體支出成長率也將「明顯加快」。她指出，除了投入建設基礎設施外，員工薪酬成本是明年成本增加的第二大因素，尤其是支付AI人才的薪酬。

Meta強調AI投資已見成效，提升廣告與內容的精準投放，但Meta為了實現「超級智慧」（superintelligence），花費數千億美元建造大型AI資料中心。如今執行長祖克柏面臨壓力，必須證明這筆動輒數千億美元的投資，能帶來更可觀的回報。祖克柏在財報會議上表示，公司對擁有更多運算資源有無法滿足的需求。但華爾街多數分析師對過度支出的風險，仍抱持疑慮。

Meta因「大而美法案」新稅法導致159億美元的一次性費用，第3季淨利僅27.1億美元；若剔除這筆費用，上季淨利成長19%至186.4億美元。Meta上季營收年增26%，達512億美元，優於分析師預期，約98%營收來自廣告業務，是AI投資的主要資金來源。但營收成長26%，低於成本增幅的33%，對利潤率帶來了壓力。

