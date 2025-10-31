微軟（Microsoft）上季營收與獲利雙雙超越市場預期，但支出暴增令市場擔憂AI基礎設施的成本過高。微軟29日公布財報，在截至9月底的上季，包括租賃（資料中心支出的指標）在內，資本支出高達349億美元，遠高於前一季240億美元，高過華爾街預期。微軟30日股價早盤下跌2.3%。

微軟上季營收年增18%至777億美元；淨利由246.7億美元升至277億美元，或每股盈餘由3.3美元升至3.72美元，皆優於分析師預估的756億美元與每股盈餘3.68美元。不過，受到對OpenAI巨額投資影響，淨利減少31億美元。

自2019年首次投資OpenAI以來，微軟已承諾投入130億美元，截至9月底已撥款116億美元。財報發布前一天，OpenAI宣布完成重組，確立其非營利組織控股架構；依新架構，OpenAI基金會持有營利事業26%股權，47%的股權握在現任與前任員工以及投資人手中，微軟持股約27%，估值約1,350億美元。

微軟的主要成長動能仍來自Azure雲端業務。剔除匯率影響後，部門營收成長39%，高於華爾街預估的37%。巴克萊分析師藍斯喬指出，增速雖然「健康」，但略低於部分投資人最樂觀的預期。商業應用部門營收成長17%至330億美元，也高於市場預估。