快訊

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

聽新聞
0:00 / 0:00

微軟 高成本添疑慮

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

微軟（Microsoft）上季營收與獲利雙雙超越市場預期，但支出暴增令市場擔憂AI基礎設施的成本過高。微軟29日公布財報，在截至9月底的上季，包括租賃（資料中心支出的指標）在內，資本支出高達349億美元，遠高於前一季240億美元，高過華爾街預期。微軟30日股價早盤下跌2.3%。

微軟上季營收年增18%至777億美元；淨利由246.7億美元升至277億美元，或每股盈餘由3.3美元升至3.72美元，皆優於分析師預估的756億美元與每股盈餘3.68美元。不過，受到對OpenAI巨額投資影響，淨利減少31億美元。

自2019年首次投資OpenAI以來，微軟已承諾投入130億美元，截至9月底已撥款116億美元。財報發布前一天，OpenAI宣布完成重組，確立其非營利組織控股架構；依新架構，OpenAI基金會持有營利事業26%股權，47%的股權握在現任與前任員工以及投資人手中，微軟持股約27%，估值約1,350億美元。

微軟的主要成長動能仍來自Azure雲端業務。剔除匯率影響後，部門營收成長39%，高於華爾街預估的37%。巴克萊分析師藍斯喬指出，增速雖然「健康」，但略低於部分投資人最樂觀的預期。商業應用部門營收成長17%至330億美元，也高於市場預估。

微軟 AI

延伸閱讀

路透：OpenAI為IPO鋪路 公司估值上看1兆美元

OpenAI正式於亞洲推出Sora 台灣、泰國、越南為首波上線市場

微軟設定失誤導致雲端中斷 客戶端網站異常

SK海力士產能全被包

相關新聞

市場首家 輝達市值衝上5兆美元

美國ＡＩ（人工智慧）概念股微軟、Meta、Alphabet上季財報報喜，只是，ＡＩ雖賺錢，卻也相當燒錢，三家企業不約而同...

Fed主席鮑爾：12月再降息言之過早

聯準會（Fed）於美國時間周三公布最新利率決策，一如預期降息一碼（○點二五個百分點），但主席鮑爾提醒投資人，不要認定聯準...

OpenAI重組強化競爭 低調的對手Anthropic悄悄翻轉戰局

近日人工智慧（AI）產業再度出現一些新事件：OpenAI放棄非營利地位、高通跨足AI晶片市場，而Anthropic埋頭苦幹的代價，隱然呈現後來居上的態勢，讓這個當前最紅的科技產業展現出全新面貌。 雖然OpenAI可能是目前AI領域最響亮的名字，但Anthropic可能在非常重要的一面勝過OpenAI。最新報告顯示，這家Claude開發商在獲利方面已成為OpenAI的強勁競爭對手。

Fed再降息1碼 將停止縮表…調整為3.75%-4%近三年來最低

美國聯準會（Fed）29日決定再度降息1碼，利率降至3.75%-4%，是2022年底以來最低，並宣布12月起停止縮減資產...

APEC經濟領袖會議登場 林信義有望會晤日相

APEC經濟領袖會議今（31）日將於南韓慶州登場，我國代表團在各種多邊與雙邊場合，積極與各國出席代表交流互動，也傳出好消...

會談沒驚喜 亞股走低

川習會落幕，儘管美國總統川普盛讚會議是巨大的成功，但市場反應審慎，亞股在會後應聲下挫，美股早盤也在漲跌之間拉鋸。分析師解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。