字母 營收優於預期

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

Google母公司Alphabet（字母）單季營收首度突破千億美元大關，反映雲端事業部門表現亮麗。Alphabet股價30日早盤上漲5.5%。

Alphabet29日盤後公布上季整體營收達1,023.5億美元，高於分析師預估的998.9億美元；如果剔除合作夥伴分潤，營收達875億美元，也優於預期。經調整後每股盈餘3.1美元，高於華爾街預期的2.26美元。

Alphabet正投入創紀錄的資金，推動AI發展，並將自家大型語言模型Gemini的回答與輔助功能，融入包括搜尋在內的熱門產品中。在AI上的巨額投資，正逐漸轉化為業務動能，特別是在雲端客戶與搜尋廣告方面，並認為這些在基礎設施、研究與人才上的龐大投資，對於與亞馬遜和微軟等雲端運算巨人的競爭至關重要。

雲端服務事業Google Cloud上季營收年增近34%，達152億美元，高於市場預期的148億美元；獲利35.9億美元，也比分析師預期的30億美元來得好。Google Cloud已與多家AI新創公司簽下重大合作協議，例如與Anthropic達成數十億美元協議，將為其提供專用AI晶片。彭博指出，雲端部門被視為Alphabet最具成長潛力的事業，也是衡量AI投資轉換為營收的最明確指標。

Alphabet表示，目前尚有1,550億美元的合約尚未履行。

