Fed 內部兩極化看法拉鋸

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

聯準會Fed）這次決議又出現兩張反對票，且兩名官員呈現兩極化看法，這種「雙向異議」的情況在Fed 歷史上相對罕見，通常出現在經濟前景高度不確定、或政策轉折點時期，也凸顯Fed內部對未來政策路徑分歧加劇。

上月才加入理事會、仍兼任白宮經濟顧問委員會（CEA）主席的米倫，這次仍主張應一次降息2碼；堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德則認為根本不應降息，他在上次會議支持降息1碼。

當記者追問12月決議的問題時，Fed主席鮑爾表示，決策官員對12月的下一步「看法分歧相當明顯」。他說：「對部分委員而言，也許現在該稍微停下腳步，觀察勞動市場是否真的面臨下行風險，或眼前強勁的成長是否真實存在。」

鮑爾此話看來，Fed最容易的階段已告一段落，他目前面臨的挑戰，是如何在內部日益增多、質疑是否仍有必要繼續降息的官員之間取得共識。

美國銀行（BofA）經濟學家朱諾指出，鮑爾這番言論顯然是在反映聯準會內不同立場，包括那些對進一步降息持保留態度的官員。他說：「委員會中有不少成員未必急著主張再度放寬政策。」

KPMG首席經濟學家史萬珂認為，若據此就斷言鮑爾失去委員支持，倒是過度解讀，在通膨攀升與勞動市場放緩並存的背景下，政策辯論很合理，何況當前經濟訊號混亂，形勢愈發模糊，「數據顯示我們離經濟衰退尚遠，卻逼近『就業衰退』，這相當罕見。」

