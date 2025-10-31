日銀、ECB按兵不動

儘管有兩位委員主張升息，日本銀行（央行）30日決議按兵不動，維持基準利率於0.5%不變，日圓因而走貶；這是高市早苗上周就任首相以來的首次決策會議。歐洲央行同日也一如預期，利率連三凍，將存款利率維持在2%。

日銀這項決定符合彭博調查中九成經濟學家的預期。不過，兩位委員田村直樹和高田創投下反對票，兩人已連兩度表態反對按兵不動。

決策公布後，日圓又開始回吐剛收復的漲幅，一度貶值0.2%，報152.96日圓兌1美元。稍早美國聯準會（Fed）才宣布今年的第二度降息，但同時對12月是否降息語帶保留。

從這次決議來看，日銀總裁植田和男推動政策正常化時仍採取審慎步調，主要因為高市出任首相後的政治局勢仍存在諸多不確定性。這次會議的焦點在於理事會表決的情況，持續出現的反對票也再度提醒市場，最快可能在12月升息。

另據路透報導，滙豐亞洲首席經濟學家紐曼也說：「日銀正謹慎走在升息道路上，隨著通膨仍頑固、經濟表現也堅實，加上財政利多因素正在匯聚，問題已不在於日銀是否會升息，而是何時升息。」「儘管市場已認為日銀將延後升息，但決策官員可能更快、而非更晚升息。」

隨著日企獲利、企業信心、與資本支出計畫仍維持穩定，日本經濟迄今仍能抵禦美國關稅的衝擊。然而，隨著糧食通膨仍居高不下，使日本近三年來的通膨率已超出日銀設定的2%目標水準，導致官員將注意力投向更廣泛的通膨壓力。

這也導致日銀內部分成鷹鴿兩派，鷹派認為通膨代表著應該升息，如植田般的鴿派則主張，應等候更多數據，觀察美國經濟減弱與川普關稅的影響，再展開行動。