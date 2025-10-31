快訊

Fed降息腳步 像開車遇濃霧…鮑爾：決策必須放慢速度

經濟日報／ 編譯季晶晶易起宇／綜合外電
美國聯準會（Fed）29日一如預期降息1碼，市場焦點已轉向12月是否再降息。路透

美國聯準會（Fed）29日一如預期降息1碼，市場焦點已轉向12月是否再降息。Fed主席鮑爾提到，由於政府停擺導致經濟數據中斷，決策者可能會採取更謹慎的態度。他形容：「就像開車遇到濃霧時一樣，必須放慢速度。」

聯準會在最新的政策聲明中多次提及，政府關門導致官方經濟數據暫停發布。鮑爾表示，若缺乏就業與通膨報告，決策官員未來可能採取更謹慎的態度。

聯準會12月利率預測

鮑爾在決策會後記者會上說：「我們會盡力蒐集一切所能取得的資料，仔細評估並審慎思考。」他並列舉聯準會可用的民間數據、自行進行的企業訪談以及與全國各地的非正式交流。

他說：「如果你問我，這會不會對12月的會議造成影響？我不說一定會，但可以想像，就像開車遇到大霧，你自會放慢速度。」

美國聯邦政府關門已滿30天，美國國會預算辦公室（CBO）29日公布政府停擺影響，預估將對美國第4季實質GDP造成1個百分點的損失，換算為美元後至少達180億美元。 

Wilmington Trust首席經濟學家堤里認為，如果官方資料如期公布，「勞動市場數據應能支持降息」。但Piper Sandler全球政策主管德韓姆表示，12月是否降息已成「五五波」；被川普列入Fed主席候選名單的貝萊德全球固定收益投資長李德認為，聯準會12月可能暫緩降息的機率正在上升。

巴克萊資深美國經濟學家米拉指出，「降息門檻顯然高於市場預期。除非有充分理由，否則聯準會不會單為風險管理而再度降息。」

牛津經濟研究院（Oxford）美國經濟學家皮爾斯表示：「10月時降息1碼的決定並未受到任何質疑，但這次一名區域聯準銀行總裁竟出人意料的持鷹派異議，凸顯未來行動正變得更具爭議性。我們預期Fed將從現在開始放慢降息步調。」

此外，貝森特30日接受福斯商業台（Fox Business）的「Morning with Maria」節目專訪時表示，他期盼在感恩節過後、12月初左右將Fed下任主席人選名單交給川普，但最終決定權還是在川普身上，他推測的人選出爐時機點是耶誕節前。他同時也批評Fed至今仍停留在過去，今年來的通膨預測糟糕透頂。

市場首家 輝達市值衝上5兆美元

美國ＡＩ（人工智慧）概念股微軟、Meta、Alphabet上季財報報喜，只是，ＡＩ雖賺錢，卻也相當燒錢，三家企業不約而同...

Fed主席鮑爾：12月再降息言之過早

聯準會（Fed）於美國時間周三公布最新利率決策，一如預期降息一碼（○點二五個百分點），但主席鮑爾提醒投資人，不要認定聯準...

OpenAI重組強化競爭 低調的對手Anthropic悄悄翻轉戰局

近日人工智慧（AI）產業再度出現一些新事件：OpenAI放棄非營利地位、高通跨足AI晶片市場，而Anthropic埋頭苦幹的代價，隱然呈現後來居上的態勢，讓這個當前最紅的科技產業展現出全新面貌。 雖然OpenAI可能是目前AI領域最響亮的名字，但Anthropic可能在非常重要的一面勝過OpenAI。最新報告顯示，這家Claude開發商在獲利方面已成為OpenAI的強勁競爭對手。

Fed再降息1碼 將停止縮表…調整為3.75%-4%近三年來最低

美國聯準會（Fed）29日決定再度降息1碼，利率降至3.75%-4%，是2022年底以來最低，並宣布12月起停止縮減資產...

APEC經濟領袖會議登場 林信義有望會晤日相

APEC經濟領袖會議今（31）日將於南韓慶州登場，我國代表團在各種多邊與雙邊場合，積極與各國出席代表交流互動，也傳出好消...

會談沒驚喜 亞股走低

川習會落幕，儘管美國總統川普盛讚會議是巨大的成功，但市場反應審慎，亞股在會後應聲下挫，美股早盤也在漲跌之間拉鋸。分析師解...

