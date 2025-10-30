楊珍妮APEC續爭取加入CPTPP 可強化供應鏈韌性

經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮出席2025年亞太經濟合作會議（APEC）部長級年會，她表示，台灣是經貿導向國家，持續爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），相信有助於強化供應鏈韌性，達到貿易多元化、永續發展的目的。

2025年亞太經濟合作會議主辦國為韓國，其中APEC部長級年會（APEC Ministerial Meeting,AMM）於10月29日、30日舉行，台灣由楊珍妮、國科會主委吳誠文代表。

楊珍妮今天晚間於雙部長記者會表示，在APEC會場當中，不論是雙邊會議、午餐、晚宴，台灣一再強調，台灣是經貿導向國家，既要融入APEC地區，也要參加CPTPP等大型經濟協定，「我們知道這是個long journey（漫長旅程）」。

楊珍妮表示，台灣主張過去1年經濟表現非常穩健，與成員國經濟往來密切，也會提及台灣參與CPTPP，可以與會員強化供應鏈韌性、達到貿易多元化的永續發展目的，也期盼在此過程中，與理念相近國家，不斷地透過雙邊途徑深化合作，用堆積木方式，彰顯台灣符合CPTPP高標準，願意遵循經貿規範，以及台灣具備此決心與能力。

至於媒體關切台灣有無與美國、日本展開雙邊會談，台灣代表團人士表示，雙邊會談要在雙方具備默契且同意之下，於適當時機釋出訊息，現在沒辦法正面回答。

媒體追問，此次美國總統川普訪韓，台灣領袖代表林信義有無與川普見面，代表團人士表示，目前沒辦法回答。