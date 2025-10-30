快訊

美股早盤／川習會成果難敵AI支出過高隱憂...標普跌0.3% Meta重挫12%

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

楊珍妮APEC續爭取加入CPTPP 可強化供應鏈韌性

中央社／ 慶州30日電

經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮出席2025年亞太經濟合作會議（APEC）部長級年會，她表示，台灣是經貿導向國家，持續爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），相信有助於強化供應鏈韌性，達到貿易多元化、永續發展的目的。

2025年亞太經濟合作會議主辦國為韓國，其中APEC部長級年會（APEC Ministerial Meeting,AMM）於10月29日、30日舉行，台灣由楊珍妮、國科會主委吳誠文代表。

楊珍妮今天晚間於雙部長記者會表示，在APEC會場當中，不論是雙邊會議、午餐、晚宴，台灣一再強調，台灣是經貿導向國家，既要融入APEC地區，也要參加CPTPP等大型經濟協定，「我們知道這是個long journey（漫長旅程）」。

楊珍妮表示，台灣主張過去1年經濟表現非常穩健，與成員國經濟往來密切，也會提及台灣參與CPTPP，可以與會員強化供應鏈韌性、達到貿易多元化的永續發展目的，也期盼在此過程中，與理念相近國家，不斷地透過雙邊途徑深化合作，用堆積木方式，彰顯台灣符合CPTPP高標準，願意遵循經貿規範，以及台灣具備此決心與能力。

至於媒體關切台灣有無與美國、日本展開雙邊會談，台灣代表團人士表示，雙邊會談要在雙方具備默契且同意之下，於適當時機釋出訊息，現在沒辦法正面回答。

媒體追問，此次美國總統川普訪韓，台灣領袖代表林信義有無與川普見面，代表團人士表示，目前沒辦法回答。

APEC 經貿

延伸閱讀

與川普見面？ APEC台灣代表團：爭取各種可能性

台積電赴美不怕技術流失？ 國科會主委吳誠文：我保證不會

總統：APEC 代表團 三大任務

APEC領袖會議 賴總統盼以台灣半導體等先驅產業經驗促區域合作

相關新聞

美股早盤／川習會成果難敵AI支出過高隱憂...標普跌0.3% Meta重挫12%

美股三大指數30日早盤普遍挫跌，川習會的正面成果，無法抵銷Meta、微軟等科技股下挫所引發的頹勢。

路透：OpenAI為IPO鋪路 公司估值上看1兆美元

路透社報導，3名知情人士透露，OpenAI正在為首次公開發行（IPO）做準備，並可能以高達1兆美元（約新台幣30.69兆...

怕美股崩又捨不得停利？基金經理人：買「垃圾」債可避險兼鎖利

美股價位高聳入雲，看似搖搖欲墜卻一直驚驚漲，投資人想獲利了結卻又擔心與下一波漲勢失之交臂，該如何是好？基金經理人提供一個...

APEC會議期間 楊珍妮與美副貿易代表有互動…1原因不透露會談細節

行政院政務委員暨經貿辦總談判代表楊珍妮出席在南韓慶州的APEC雙部長會議後，在當地舉行記者會時透露，與美國副貿易代表史威...

投資人消化川習會 亞股收盤走勢不一

美國總統川普與中國國家主習近平今天在韓國舉行雙邊會後，投資人正在消化這場會面釋出的訊號，亞洲股市主要指數今天收盤走勢不一

路透：陸解除對澳商Hancock部分鐵礦砂產品的採購禁令

路透引述三位知情人士報導，大陸央企中國礦產資源集團（CMRG）已放行旗下煉鋼廠可採購澳洲Hancock Prospect...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。