歐洲央行維持基準利率2%按兵不動 符合預期

歐洲中央銀行（ECB）今天在政策會議決定維持基準存款利率於2%不動，符合外界預期。

綜合法新社和美國財經媒體CNBC報導，繼今年6月降息後，這是ECB 7月以來連續第3次會議決議維持利率不變。

9月歐元區通膨率稍微上升至2.2%，略高於8月的2%，主要反映服務類價格上揚。經濟學者認為，ECB目前可能仍然審慎以對，不會貿然調整利率。

ECB多次強調，根據每次會議和經濟數據表現調整利率。不過，ECB管理委員會一些成員本月稍早接受CNBC訪問時表示，寬鬆週期接近尾聲、甚至已經結束。

ECB管委會成員、奧地利國民銀行（AustrianNational Bank）總裁柯克爾（Martin Kocher）認為，只要沒有發生「劇變」，歐洲就「沒問題」，「目前我認為我們處於很好的狀態。所以，只要情勢沒有迫使我們做出改變，就沒有理由做出調整」。

不過，ECB示警說，在貿易爭端和地緣政治緊張影響下，經濟前景「渾沌不明」。

在這次會議召開前，決策官員幾乎沒有透露任何可能調整利率的訊號。