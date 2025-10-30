美股早盤／川習會成果難敵AI支出過高隱憂...標普跌0.3% Meta重挫12%

快訊

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Meta受累於AI支出過高隱憂，股價重挫12%，拖累30日美股早盤走低。路透
Meta受累於AI支出過高隱憂，股價重挫12%，拖累30日美股早盤走低。路透

美股三大指數30日早盤普遍挫跌，川習會的正面成果，無法抵銷Meta、微軟等科技股下挫所引發的頹勢。

道瓊工業指數在Honeywell率領下由黑翻紅，漲0.4%，標普500指數跌0.3%、那斯達克指數跌0.7%；費城半導體指數漲0.05%、台積電ADR跌0.09%。輝達跌1.4%。

Meta、微軟、Goolge母公司字母都在29日盤後發布財報，儘管Meta的業績表現優於預期，但市場擔憂其人工智慧（AI）支出過高，拖累該公司股價30日早盤大跌12%。同樣受累於因支出問題的微軟，股價跌近2%。字母股價逆勢漲逾2%。

交易員也關注川習會成果。美國總統川普同意將對中國的芬太尼關稅降至10%，並使中國進口商品的整體關稅稅率從57%降至47%。北京方面除了承諾防止芬太尼流入美國，並將採購美國種植的黃豆等農產品，同時也將最新一輪稀土出口管制延後一年。

在聯準會隔夜宣布降息1碼後，主席鮑爾暗示12月降息並非定局。Wealthspire Advisors首席市場策略師麥克希表示：「降息是相對容易的部分，因為市場給了聯準會一點喘息空間。目前貨幣政策與勞動市場、通膨的狀況之間仍保持適當平衡。但鮑爾對12月降息缺乏信心的言論，嚇壞了市場，也可能讓『反應遲緩』的敘事開始浮現。」

指數 川習會 美國

