路透：OpenAI為IPO鋪路 公司估值上看1兆美元
路透社報導，3名知情人士透露，OpenAI正在為首次公開發行（IPO）做準備，並可能以高達1兆美元（約新台幣30.69兆元）的估值進行，這將使OpenAI可能成為全球歷史上規模最大、估值最高的掛牌上市案之一。
部分消息人士指出，OpenAI可能最早在2026年下半年向美國證券主管機關提出申請。初步討論中，公司考慮籌資600億美元起跳，但最終數字與時程仍可能依業務成長與市場狀況調整。
據悉，OpenAI財務長佛萊爾（Sarah Friar）曾向部分同事表示，公司目標是在2027年掛牌上市；但部分顧問預測可能更早、約在2026年底。
OpenAI發言人回應稱：「掛牌上市並非我們的重點，因此我們不可能已經設定日期。我們正在打造具長遠韌性的事業，並推進使命，讓所有人都能受惠於通用人工智慧（AGI）。」
