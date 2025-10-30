快訊

DJI Neo 2無人機輕巧登場6290元起！新手也能玩 4K畫質全向避障輕鬆跟拍

明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

怕美股崩又捨不得停利？基金經理人：買「垃圾」債可避險兼鎖利

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美股價位高聳入雲，基金經理人建議，買高收債既可降低股票投資風險，也不至於犧牲太多投資報酬。路透
美股價位高聳入雲，基金經理人建議，買高收債既可降低股票投資風險，也不至於犧牲太多投資報酬。路透

美股價位高聳入雲，看似搖搖欲墜卻一直驚驚漲，投資人想獲利了結卻又擔心與下一波漲勢失之交臂，該如何是好？基金經理人提供一個也許兩全其美的辦法，號稱既可降低股票投資風險、又不至於犧牲太多報酬：買「垃圾」債券。

聯博（AllianceBernstein）基金經理人團隊發表研究報告建議，投資人若想減持股票以降低股市曝險，不妨考慮高收益債券（俗稱「垃圾債」）。

MarketWatch報導，這份報告由聯博信貸部門主管史密斯與固定收益零售事業發展部主管李佛斯聯合執筆，他們寫道：「想留在股市，同時把資金抽離高風險持股的投資人，通常會尋求轉進投資級債券，藉此讓投資組合再平衡。政府公債和高品質信用資產，在多元化投資組合確實占有一席之地；但我們相信，高收益公司債也值得注意，尤其在今天這種市況。」

報告指出，過去25年來，高收債平均年報酬率達7.6%，比美股標普500指數的9.8%遜色，但波動率幾乎少了一半。

報告說：「把一部分持股轉進高收債，投資人可顯著降低整體波動率，犧牲的投資報酬也相對偏低。再者，我們認為，現在高收債與股票之間的報酬與波動性關聯，甚至可能比往常都來得高，因為殖利率居高不下和經濟成長減緩的緣故。」

兩位基金經理人指出，在低成長時期，高收債實際表現比股票出色。而且，按往例來看，高本益比通常對應的是偏低的平均報酬率。他們說：「基於需求愈來愈遲緩且全球貿易萎縮，依我們之見，此刻部署高收債，或許正逢其時。」

但MarketWatch分析指出，這種操作可能有兩大潛在風險：

風險一，美國經濟可能正滑向衰退。歷史數據顯示，在2008年全球金融海嘯期間，高收債價值跌掉5%；在新冠肺炎疫情爆發後短暫的衰退期，更重挫8%。在那兩段危機期間，高收債表現沒股票那麼糟，卻也沒能像美國公債那般都呈現正報酬。投資級債券在海嘯期間是漲的，在疫情期間則小跌。

風險二，假如美國經濟並未減速，例如人工智慧（AI）真如科技巨人宣稱，帶動生產力大幅成長、使經濟脫胎換骨，那麼高收債表現仍可能比股票遜色。

報酬率 風險 投資人

延伸閱讀

分散股市居高風險 借道非投資等級公司債

聯準會宣布降息1碼！法人點00982B、00986B：債市偏多格局不變

拚建設！桃園永續債券還有48億元額度 財政局：盼年底前發行完畢

國發會：亞洲創新籌資平台 形塑生態系打造護國群山

相關新聞

怕美股崩又捨不得停利？基金經理人：買「垃圾」債可避險兼鎖利

美股價位高聳入雲，看似搖搖欲墜卻一直驚驚漲，投資人想獲利了結卻又擔心與下一波漲勢失之交臂，該如何是好？基金經理人提供一個...

APEC會議期間 楊珍妮與美副貿易代表有互動…1原因不透露會談細節

行政院政務委員暨經貿辦總談判代表楊珍妮出席在南韓慶州的APEC雙部長會議後，在當地舉行記者會時透露，與美國副貿易代表史威...

投資人消化川習會 亞股收盤走勢不一

美國總統川普與中國國家主習近平今天在韓國舉行雙邊會後，投資人正在消化這場會面釋出的訊號，亞洲股市主要指數今天收盤走勢不一

路透：陸解除對澳商Hancock部分鐵礦砂產品的採購禁令

路透引述三位知情人士報導，大陸央企中國礦產資源集團（CMRG）已放行旗下煉鋼廠可採購澳洲Hancock Prospect...

日經指數站上5萬1千點大關！日股長期展望正向 散戶小心「1關鍵」

指數創新高的不只有台股，日股更是強強滾，日經指數已站上5萬1千點大關，今年以來指數已大漲1萬1千點，漲幅28％。野村資產...

輝達超大規模曝光！全球首家5兆美元企業 全靠黃仁勳GTC大會全壘打

在AI投資熱潮推動下，輝達（Nvidia）周三成為首家市值突破5兆美元的企業。但這個規模到底是多大呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。