APEC會議期間 楊珍妮與美副貿易代表有互動…1原因不透露會談細節
行政院政務委員暨經貿辦總談判代表楊珍妮出席在南韓慶州的APEC雙部長會議後，在當地舉行記者會時透露，與美國副貿易代表史威哲（Rick Switzer）有互動，但基於互信，雙方不透露會談細節。
楊珍妮說，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）隨美國總統川普到訪南韓時間很短暫，此次出席雙部長會議的美方代表為史威哲。
楊珍妮在南韓參與APEC會議期間，陸續傳出美韓達成貿易協議和美中很快達成貿易協議的消息，外界關切台灣可能受到的衝擊。
楊珍妮說，目前南韓公布的是事實清單，還沒有詳細內容，我方接下來會盡量掌握；此外，有關美中，她注意到的是中方稀土管制出口的限制暫緩一年，台灣會密切注意對產業是否構成衝擊，相信相關部會都有掌握和處理。
世界各國受川普政策衝擊不一，楊珍妮表示，川普上任後推動的互惠貿易協議，以及與多國展開雙邊談判，成為今年會議期間的普遍話題；各國大多交流彼此受衝擊的產業，但由於部分國家還沒與美國達成協議，大家都相對保守說明。
被問到APEC主辦權明年輪到中國大陸，楊珍妮說，APEC是長期以來多邊交易的場合，他相信台灣還是可以跟各會員國自然互動。
