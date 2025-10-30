投資人消化川習會 亞股收盤走勢不一

美國總統川普與中國國家主習近平今天在韓國舉行雙邊會後，投資人正在消化這場會面釋出的訊號，亞洲股市主要指數今天收盤走勢不一。

法新社報導，川普（Donald Trump）結束雙邊會搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）離開釜山時告訴隨行記者，「我認為那是一次精彩的會晤」。

川普表示，他已同意調降對中國商品徵收的整體關稅至47%，以換取北京恢復向美國採購黃豆、維持稀土出口及打擊非法芬太尼交易。

中國官媒報導，習近平表示雙方就經貿議題達成「共識」。

亞洲股市正在消化這場會面釋出的訊號。日本央行（BOJ）今天宣布維持基準利率按兵不動後，日股基準日經225指數收盤大致持平；首爾和威靈頓股市小幅收高。

滬港股、雪梨及馬尼拉股市均收低；台北股市收盤大致持平。

昨天美國聯邦準備理事會（Fed）在政策會議宣布再次降息1碼（0.25個百分點），為今年來第2次降息。

不過，Fed鮑爾（Jerome Powell）在記者會中告訴媒體：「我們仍面臨雙向風險。在本次理事會會議討論中，對12月政策走向看法大相逕庭。12月進一步降息並非定論，完全不是如此。」

鮑爾聲明對12月再次降息投下變數，令美股承壓、美元走強。

他並表示：「美國聯邦政府持續關門期間將會抑制經濟活動，但這些影響在關門結束後應可逆轉。」