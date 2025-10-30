快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

路透：陸解除對澳商Hancock部分鐵礦砂產品的採購禁令

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
路透說，大陸已解除對澳洲Hancock公司部分鐵礦砂產品的採購禁令。路透
路透說，大陸已解除對澳洲Hancock公司部分鐵礦砂產品的採購禁令。路透

路透引述三位知情人士報導，大陸央企中國礦產資源集團（CMRG）已放行旗下煉鋼廠可採購澳洲Hancock Prospecting公司的一種鐵礦砂，解除近一年多來談判爭端爆發後、對該產品所實施的採購禁令。

據悉，CMRG 9月已知會製鋼業者，可以恢復採購Hancock公司的MB鐵礦砂，解除這項先前未獲公開報導的禁令。

兩位消息人士指出，CMRG與Roy Hill（現已併入Hancock）洽談在中國建立獨家銷售權的進程停滯後，中國煉鋼廠自2024年初起即被禁止向全球第五大鐵礦砂業者Hancock採購MB鐵礦砂。

CMRG與Hancock均未回覆路透的置評請求。

CMRG創立於2022年，目的是整合中國數百座煉鋼廠，統一鐵礦砂採購，向其他礦產業者爭取更有競爭力的價格。

必和必拓（BHP）與CMRG的談判也並不順利，消息人士說，中國煉鋼廠與交易商也被禁止向BHP採購特定產品，但特定品級的礦物仍可交易。

目前並不清楚CMRG與Hancock是否達成最終協議；不過，第三位知情人士指出，CMRG目前是Hancock在中國唯一獲授權的賣家。

情人 路透 必和必拓

延伸閱讀

川習會面前夕 陸恢復買美大豆

美國參議院通過表決！推翻川普對這國關稅 獲跨黨派支持

美軍擴大拉美行動 路透：官員被要求簽保密協議

以色列襲加薩激進組織成員 美國務卿：未違反停火協議

相關新聞

輝達超大規模曝光！全球首家5兆美元企業 全靠黃仁勳GTC大會全壘打

在AI投資熱潮推動下，輝達（Nvidia）周三成為首家市值突破5兆美元的企業。但這個規模到底是多大呢？

路透：陸解除對澳商Hancock部分鐵礦砂產品的採購禁令

路透引述三位知情人士報導，大陸央企中國礦產資源集團（CMRG）已放行旗下煉鋼廠可採購澳洲Hancock Prospect...

日經指數站上5萬1千點大關！日股長期展望正向 散戶小心「1關鍵」

指數創新高的不只有台股，日股更是強強滾，日經指數已站上5萬1千點大關，今年以來指數已大漲1萬1千點，漲幅28％。野村資產...

初期不對盤 如今黃仁勳獲川普一再讚揚 顯示在川普重振美國的地位

在人工智慧(AI)晶片製造商輝達(Nvidia)29日市值突破5兆元之際，川普總統對輝達執行長黃仁勳的重視，格外引人注目...

川習會後不確定仍高 金價上漲 油價下跌 那斯達克期指搖擺

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平周四高峰會後，股市走勢震盪，金價上漲。

這兩家傳統產業公司 也因AI熱潮 股價狂飆

近來這波人工智慧（AI）熱潮延燒到兩個乍看無關的傳統產業：重機械和水力壓裂開採油氣產業。因為它們和資料中心的供電有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。