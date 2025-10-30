快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
日經指數續創新高，10月底已站上5萬1千點，野村認為，基本面增強與結構性改革雙利多 日股長期展望正向。圖／路透社
指數創新高的不只有台股，日股更是強強滾，日經指數已站上5萬1千點大關，今年以來指數已大漲1萬1千點，漲幅28％。野村資產管理公司認為，日本股市基本面展望良好，勞工薪資有望持續調升，企業獲利上修，股市結構性改革也持續進行，包括股東權益報酬率（ROE）續增等，日股前景持續看好。

不過，野村也提醒，與其他成熟市場相比，日股中單一企業的波動風險相對較高，因此投資日股時，選股顯得更加重要。

野村基金日本策略價值基金協管經理人河野光成（Mitsunari Kawano）指出，即使2025年上半年美國關稅政策引起市場擔憂，但日本經濟表現強韌，勞工實質所得轉正，家戶支出強勁。

河野光成表示，隨著關稅稅率確定為15%，且不疊加在既有稅率之上，即使日本近100％的出口產業皆面臨對等關稅，此一不確定性已明顯降低。此外，對於企業獲利來說，川普政策的影響以及2026年春鬥的結果至關重要，根據調查，日本企業目前對於川普關稅於勞工薪資的負面影響並不那麼悲觀。

河野光成指出，日本企業在制定財報時所設定的匯率較保守，若以今年8月底美元對日圓匯價約為148為基準，除了紙漿業的設定匯價略高外，其餘產業設定的匯率均低於此，顯示企業在面對匯率波動時仍能保持一定的財務韌性。

2025年東證指數企業獲利預期在今年初以來雖面臨下修的情況，然而，隨著美國關稅政策底定，不確定性顯著降低，企業獲利預期於8月份開始上修，且多數產業的獲利預期出現調升

除了良好的基本面之外，日本股市的結構性改革也一直著吸引投資人。野村資產管理指出，2022年以來日本企業的財務槓桿低於2.5倍，與美國、歐洲相比，日本的財務槓桿明顯較低，這也帶動股東權益報酬率提升至接近10％的水準，拉近與持續走低的歐洲企業的距離。

相較於美國與歐洲，野村資產管理認為，日本是更需要重視選股的市場。若將投資風險區分為全球性、個別國家、個別產業以及個別企業的特定風險等四種類型，日本股市的特定風險屬於成熟市場中較高者。

日經指數站上5萬1千點大關！日股長期展望正向 散戶小心「1關鍵」

