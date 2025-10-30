輝達超大規模曝光！全球首家5兆美元企業 全靠黃仁勳GTC大會全壘打

在AI投資熱潮推動下，輝達（Nvidia）周三成為首家市值突破5兆美元的企業。但這個規模到底是多大呢？

從產業視角看，輝達市值已超越博通、台積電、超微、艾司摩爾、美光、科林研發、高通、英特爾及安謀等九大晶片公司的總和；若與經濟體比較，5兆美元相當於國際貨幣基金（IMF）對德國全年名目GDP的預測，僅次於美國與中國。

推動輝達股價急漲的關鍵動能，來自執行長黃仁勳在華盛頓GTC大會發表的主題演講。這場涵蓋新產品發布、財務進展更新，並對美國政府釋出友善訊息的內容，獲得市場熱烈迴響。

Melius Research分析師雷茲將這場發表會形容為「全壘打」，並指出未來5季，Blackwell與Rubin晶片訂單總額可望超過3,400億美元。這些數字尚未計入新增訂單或中國大陸市場的需求，意味輝達營收預期仍有顯著上行空間。

Bernstein分析師拉斯岡認為，輝達可能「暗示」下一財年度資料中心營收將超過3,000億美元，高於華爾街預期的2,570億美元。他指出，輝達股價今年來僅上漲約50%，仍落後許多AI概念股，但基本面愈發穩固，更具吸引力。

有「女股神」之稱的方舟投資執行長伍德周二表示，AI估值短期內可能面臨現實檢驗，但她強調這並非泡沫：「如果我們對AI的預期正確，這才只是科技革命的開端。」