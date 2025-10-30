快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達超大規模曝光！全球首家5兆美元企業 全靠黃仁勳GTC大會全壘打

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）周三成為全球首家市值突破5兆美元的企業。歐新社
輝達（Nvidia）周三成為全球首家市值突破5兆美元的企業。歐新社

在AI投資熱潮推動下，輝達（Nvidia）周三成為首家市值突破5兆美元的企業。但這個規模到底是多大呢？

從產業視角看，輝達市值已超越博通、台積電、超微、艾司摩爾、美光、科林研發、高通、英特爾及安謀等九大晶片公司的總和；若與經濟體比較，5兆美元相當於國際貨幣基金（IMF）對德國全年名目GDP的預測，僅次於美國與中國。

推動輝達股價急漲的關鍵動能，來自執行長黃仁勳在華盛頓GTC大會發表的主題演講。這場涵蓋新產品發布、財務進展更新，並對美國政府釋出友善訊息的內容，獲得市場熱烈迴響。

Melius Research分析師雷茲將這場發表會形容為「全壘打」，並指出未來5季，Blackwell與Rubin晶片訂單總額可望超過3,400億美元。這些數字尚未計入新增訂單或中國大陸市場的需求，意味輝達營收預期仍有顯著上行空間。

Bernstein分析師拉斯岡認為，輝達可能「暗示」下一財年度資料中心營收將超過3,000億美元，高於華爾街預期的2,570億美元。他指出，輝達股價今年來僅上漲約50%，仍落後許多AI概念股，但基本面愈發穩固，更具吸引力。

有「女股神」之稱的方舟投資執行長伍德周二表示，AI估值短期內可能面臨現實檢驗，但她強調這並非泡沫：「如果我們對AI的預期正確，這才只是科技革命的開端。」

美國 分析師 規模 台積電 輝達 Blackwell 美股 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳：對中晶片禁恐令美失AI主導 比爾蓋茲：中核聚變研發或超車

初期不對盤 如今黃仁勳獲川普一再讚揚 顯示在川普重振美國的地位

常有選民說很神似...南市議員黃肇輝化身「黃仁勳」質詢AI未來

日月光218元天價、京元電亮燈207元 全因黃仁勳這句話！陸行之點評輝達布局

相關新聞

輝達超大規模曝光！全球首家5兆美元企業 全靠黃仁勳GTC大會全壘打

在AI投資熱潮推動下，輝達（Nvidia）周三成為首家市值突破5兆美元的企業。但這個規模到底是多大呢？

日經指數站上5萬1千點大關！日股長期展望正向 散戶小心「1關鍵」

指數創新高的不只有台股，日股更是強強滾，日經指數已站上5萬1千點大關，今年以來指數已大漲1萬1千點，漲幅28％。野村資產...

初期不對盤 如今黃仁勳獲川普一再讚揚 顯示在川普重振美國的地位

在人工智慧(AI)晶片製造商輝達(Nvidia)29日市值突破5兆元之際，川普總統對輝達執行長黃仁勳的重視，格外引人注目...

川習會後不確定仍高 金價上漲 油價下跌 那斯達克期指搖擺

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平周四高峰會後，股市走勢震盪，金價上漲。

這兩家傳統產業公司 也因AI熱潮 股價狂飆

近來這波人工智慧（AI）熱潮延燒到兩個乍看無關的傳統產業：重機械和水力壓裂開採油氣產業。因為它們和資料中心的供電有關。

微軟Azure全球大當機　服務中斷逾8小時終修復

科技巨擘微軟公司（Microsoft）今天晚間表示，旗下Azure雲端平台的服務中斷問題已經解決。這起事件先前影響了微軟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。