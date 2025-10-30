快訊

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

川習會未談台灣？新華社通稿陸方「隻字未提1詞」僅稱中美應算大帳

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

川習會後不確定仍高 金價上漲 油價下跌 那斯達克期指搖擺

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普（左）和大陸國家主席習近平在會後握手。美聯社
美國總統川普（左）和大陸國家主席習近平在會後握手。美聯社

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平周四高峰會後，股市走勢震盪，金價上漲。

川普表示，他和習近平「會談談得非常棒」，並宣布立即將芬太尼相關產品關稅從20%降至10%。他也透露已和中方討論輝達（NVIDIA）晶片的出口管制問題，但強調不會開放最先進的Blackwell系列晶片。那斯達克100指數期貨拉鋸於上下0.2%之間。

川普也表示，協議內容還包括中國大陸恢復採購黃豆，並暫停稀土出口許可制度至少一年。

這次川習會可望暫時化解兩大經濟體數月來的貿易角力。不過，協議恐仍不足以觸及美中經濟競爭的核心問題。

Van Eck Associates跨資產策略師Anna Wu說：「股市在川習會前走高，但會後因缺乏細節而表現平平。市場認為這只是戰術性的休兵，而非長期協議，意味著中期走勢仍可能維持震盪。」

金價在連跌多日後反彈，現貨金價最近報每英兩3,970.80美元，漲逾1%。外界原本預期川普可能做出更多讓步，譬如開放輝達最先進的Blackwell系列晶片出口，但川普已明確表示，會談並未討論這個問題。

盛寶資本市場策略師 Charu Chanana 說：「這看起來像是美中嘗試重設關係的初步嘗試，透過恢復部分貿易管道以重建信心。不過，黃金仍在反映不確定性，市場正消化Fed可能偏向寬鬆的訊號，以及持續存在的地緣政治風險。」

國際油價下跌，因雙方並未就俄羅斯原油進口問題交鋒。布蘭特原油跌破每桶65美元，西德州中級原油（WTI）徘徊在60美元附近，跌幅均在0.5%以上。川普告訴記者，兩人討論到烏克蘭戰爭，但未談及石油議題。

川普 川習會 金價

延伸閱讀

川習談什麼一次看！川普：滿分10分「有12分」 對中關稅降至47%

影／川普賣台？卓榮泰回應：全民守護台灣讓世界更珍惜

川普重大宣布：對中國的芬太尼關稅從20%降至10%

日媒：高市告知川普　日本將繼續進口俄國天然氣

相關新聞

初期不對盤 如今黃仁勳獲川普一再讚揚 顯示在川普重振美國的地位

在人工智慧(AI)晶片製造商輝達(Nvidia)29日市值突破5兆元之際，川普總統對輝達執行長黃仁勳的重視，格外引人注目...

川習會後不確定仍高 金價上漲 油價下跌 那斯達克期指搖擺

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平周四高峰會後，股市走勢震盪，金價上漲。

這兩家傳統產業公司 也因AI熱潮 股價狂飆

近來這波人工智慧（AI）熱潮延燒到兩個乍看無關的傳統產業：重機械和水力壓裂開採油氣產業。因為它們和資料中心的供電有關。

微軟Azure全球大當機　服務中斷逾8小時終修復

科技巨擘微軟公司（Microsoft）今天晚間表示，旗下Azure雲端平台的服務中斷問題已經解決。這起事件先前影響了微軟...

川習會開場氣氛熱絡！風險偏好升溫 美期指走高 亞股可望續漲

在南韓釜山，美國總統川普與中國國家主席席近平已正式展開會談，預計歷時約兩小時。市場對這場峰會反應積極，分析師認為亞股能續...

7票對2票 日銀決議按兵不動 維持基準利率於0.5%

日本銀行（央行）周四決議維持基準利率於0.5%不變，不過有兩位委員主張升息，這是高市早苗上周就任首相以來的首次決策會議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。