川習會後不確定仍高 金價上漲 油價下跌 那斯達克期指搖擺

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平周四高峰會後，股市走勢震盪，金價上漲。

川普表示，他和習近平「會談談得非常棒」，並宣布立即將芬太尼相關產品關稅從20%降至10%。他也透露已和中方討論輝達（NVIDIA）晶片的出口管制問題，但強調不會開放最先進的Blackwell系列晶片。那斯達克100指數期貨拉鋸於上下0.2%之間。

川普也表示，協議內容還包括中國大陸恢復採購黃豆，並暫停稀土出口許可制度至少一年。

這次川習會可望暫時化解兩大經濟體數月來的貿易角力。不過，協議恐仍不足以觸及美中經濟競爭的核心問題。

Van Eck Associates跨資產策略師Anna Wu說：「股市在川習會前走高，但會後因缺乏細節而表現平平。市場認為這只是戰術性的休兵，而非長期協議，意味著中期走勢仍可能維持震盪。」

金價在連跌多日後反彈，現貨金價最近報每英兩3,970.80美元，漲逾1%。外界原本預期川普可能做出更多讓步，譬如開放輝達最先進的Blackwell系列晶片出口，但川普已明確表示，會談並未討論這個問題。

盛寶資本市場策略師 Charu Chanana 說：「這看起來像是美中嘗試重設關係的初步嘗試，透過恢復部分貿易管道以重建信心。不過，黃金仍在反映不確定性，市場正消化Fed可能偏向寬鬆的訊號，以及持續存在的地緣政治風險。」

國際油價下跌，因雙方並未就俄羅斯原油進口問題交鋒。布蘭特原油跌破每桶65美元，西德州中級原油（WTI）徘徊在60美元附近，跌幅均在0.5%以上。川普告訴記者，兩人討論到烏克蘭戰爭，但未談及石油議題。