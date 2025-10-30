快訊

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

川習會落幕全程未提台灣…川普：調降10%對中關稅 擬4月訪中

聽新聞
0:00 / 0:00

這兩家傳統產業公司 也因AI熱潮 股價狂飆

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
卡特彼勒（Caterpillar）29日股價創16年來最大單日漲幅。 路透
卡特彼勒（Caterpillar）29日股價創16年來最大單日漲幅。 路透

近來這波人工智慧（AI）熱潮延燒到兩個乍看無關的傳統產業：重機械和水力壓裂開採油氣產業。因為它們和資料中心的供電有關。

重機械產業大廠卡特彼勒（Caterpillar）總是和黃色推土機、礦用卡車劃上等號，公司現在正因另一類機械而大為受惠，就是維持資料中心運作的發電機與渦輪機。這類產品的銷售，上季年增率高達31%，成長幅度遠遠超過公司傳統設備。

周三（29日）公司發布相關財報數字後，卡特彼勒股價一度飆漲14%，觸及歷史最高價。收盤仍有12%漲幅，且收盤價585.49美元，也創新高；單日漲幅更是2009年3月以來最大。

再看以水力壓裂法（fracking）開採油氣的產業。西德州石油承包商ProPetro周三股價狂飆44%，因為公司宣布將擴大業務，為資料中心提供電力。44%是ProPetro公司有史以來最大單日漲幅。

上周另一家同業Halliburton，宣布與資料中心簽訂供電協議，也帶動公司股價上漲12%，創六個月來最大漲幅。而Liberty Energy自本月稍早宣布將擴大發電業務以來，股價已累計上漲60%。

彭博新聞指出，對卡特彼勒而言，資料中心建設的AI熱已徹底改變公司業務結構。過去相對低調的能源與運輸部門，主要銷售發電機及相關設備，業績表現曾落後於公司其他兩大部門。這個同時也服務石油開採與鐵路運輸的部門，成為公司最大且成長最快的單位，在去年貢獻了總營收約40%。

根據卡特彼勒周三發布的財報，上季能源與運輸部門營收年增 17%；一些分析師預估，未來幾年該部門營收可能進一步倍翻，或甚至增加兩倍。瑞銀（UBS）本周發布的報告則是提到，隨著備用發電機需求激增，卡特彼勒的整體營收，在未來三年內有望幾乎成長一倍。

JonesTrading首席市場策略師Michael O'Rourke說：「這是總體經濟趨勢在微觀層面的絕佳體現。今年AI資料中心的建設被廣泛認為是推動GDP成長的關鍵動力，而這一點也清楚反映在卡特彼勒的財報中，公司的發電業務需求強勁。」SLC Management 執行董事Dec Mullarkey也認為，卡特彼勒正成為能源領域的重要參與者。

能源 發電機 AI

延伸閱讀

轉職豬仔老闆？Steam《詐騙中心模擬器：地下王國》玩家管理園區還債

基隆配電線路疑因風雨受損 饋線跳脫多數3分鐘復電 百戶仍停電待修

高雄婚禮會館無預警停電「摸黑吃飯」 業者甩鍋台電回應了

中部機械業轉型半導體 供電新挑戰

相關新聞

這兩家傳統產業公司 也因AI熱潮 股價狂飆

近來這波人工智慧（AI）熱潮延燒到兩個乍看無關的傳統產業：重機械和水力壓裂開採油氣產業。因為它們和資料中心的供電有關。

微軟Azure全球大當機　服務中斷逾8小時終修復

科技巨擘微軟公司（Microsoft）今天晚間表示，旗下Azure雲端平台的服務中斷問題已經解決。這起事件先前影響了微軟...

川習會開場氣氛熱絡！風險偏好升溫 美期指走高 亞股可望續漲

在南韓釜山，美國總統川普與中國國家主席席近平已正式展開會談，預計歷時約兩小時。市場對這場峰會反應積極，分析師認為亞股能續...

7票對2票 日銀決議按兵不動 維持基準利率於0.5%

日本銀行（央行）周四決議維持基準利率於0.5%不變，不過有兩位委員主張升息，這是高市早苗上周就任首相以來的首次決策會議。

Azure大規模故障波及全球企業 微軟緊急更新修復

微軟（Microsoft）雲端平台Azure發生大規模系統當機，導致全球多項關鍵服務與企業系統癱瘓，Azure表示正在努...

設計瑕疵恐釀火災 韓國現代汽車集團等26萬輛車召回

韓國政府今天表示，由於製造瑕疵，將召回超過26萬輛汽車，其中逾18萬輛來自現代汽車集團（Hyundai Motor Gr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。