這兩家傳統產業公司 也因AI熱潮 股價狂飆

近來這波人工智慧（AI）熱潮延燒到兩個乍看無關的傳統產業：重機械和水力壓裂開採油氣產業。因為它們和資料中心的供電有關。

重機械產業大廠卡特彼勒（Caterpillar）總是和黃色推土機、礦用卡車劃上等號，公司現在正因另一類機械而大為受惠，就是維持資料中心運作的發電機與渦輪機。這類產品的銷售，上季年增率高達31%，成長幅度遠遠超過公司傳統設備。

周三（29日）公司發布相關財報數字後，卡特彼勒股價一度飆漲14%，觸及歷史最高價。收盤仍有12%漲幅，且收盤價585.49美元，也創新高；單日漲幅更是2009年3月以來最大。

再看以水力壓裂法（fracking）開採油氣的產業。西德州石油承包商ProPetro周三股價狂飆44%，因為公司宣布將擴大業務，為資料中心提供電力。44%是ProPetro公司有史以來最大單日漲幅。

上周另一家同業Halliburton，宣布與資料中心簽訂供電協議，也帶動公司股價上漲12%，創六個月來最大漲幅。而Liberty Energy自本月稍早宣布將擴大發電業務以來，股價已累計上漲60%。

彭博新聞指出，對卡特彼勒而言，資料中心建設的AI熱已徹底改變公司業務結構。過去相對低調的能源與運輸部門，主要銷售發電機及相關設備，業績表現曾落後於公司其他兩大部門。這個同時也服務石油開採與鐵路運輸的部門，成為公司最大且成長最快的單位，在去年貢獻了總營收約40%。

根據卡特彼勒周三發布的財報，上季能源與運輸部門營收年增 17%；一些分析師預估，未來幾年該部門營收可能進一步倍翻，或甚至增加兩倍。瑞銀（UBS）本周發布的報告則是提到，隨著備用發電機需求激增，卡特彼勒的整體營收，在未來三年內有望幾乎成長一倍。

JonesTrading首席市場策略師Michael O'Rourke說：「這是總體經濟趨勢在微觀層面的絕佳體現。今年AI資料中心的建設被廣泛認為是推動GDP成長的關鍵動力，而這一點也清楚反映在卡特彼勒的財報中，公司的發電業務需求強勁。」SLC Management 執行董事Dec Mullarkey也認為，卡特彼勒正成為能源領域的重要參與者。