微軟Azure全球大當機　服務中斷逾8小時終修復

科技巨擘微軟公司（Microsoft）今天晚間表示，旗下Azure雲端平台的服務中斷問題已經解決。這起事件先前影響了微軟的整套生產力軟體，以及全球多個行業。

微軟Azure部門表示：「雖然錯誤率和延遲時間已恢復到事件前的水準，但少數客戶可能仍會遇到問題，我們仍在努力緩解這些後續影響。」

Azure部門補充說，這次事件持續了超過8個小時。

阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）今天稍早表示，由於Azure服務中斷，包括公司官網在內的關鍵系統都受到影響，在微軟解決問題後，目前正在讓系統恢復上線。

路透社報導，倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）的網站在稍早出現問題後，目前也已恢復正常。電信商伏德風（Vodafone）同樣受到這次中斷事件的衝擊。

受影響的服務包括Azure通訊服務和媒體服務等。

在微軟發生服務中斷之前，亞馬遜網路服務（Amazon AWS）上週才發生故障，導致全球數以千計網站及Snapchat和Reddit等一些最受歡迎的應用程式陷入混亂。

微軟旗下生產力軟體Microsoft 365曾表示，服務因Azure中斷而受到下游影響，並在當天稍晚證實，由Azure配置變更所引發的影響已經解決。