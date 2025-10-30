川習會開場氣氛熱絡！風險偏好升溫 美期指走高 亞股可望續漲

在南韓釜山，美國總統川普與中國國家主席席近平已正式展開會談，預計歷時約兩小時。市場對這場峰會反應積極，分析師認為亞股能續漲。

根據路透報導，川習兩人在開場時均表現出對話意願，這對美中關係具有正面意義。英國衛報也形容會場氣氛熱絡。

在雙方代表團（每方七人）入座時，習近平透過口譯指出，「兩大經濟體偶有摩擦實屬正常」，這被解讀為展現出願意緩和緊張關係的態度；川普也一再表達對與習近平達成協議的樂觀態度。他周三與南韓達成貿易突破後，更顯信心十足。

然而，隨著美中在經濟與地緣政治領域愈趨強硬對峙，分析人士視為「新冷戰」，外界最大的質疑是，這場貿易緩和能維持多久。

風險偏好情緒目前持續擴散。美國股指期貨進一步走高，標普500與那斯達克期指雙雙上漲約0.4%。陸股也收復先前跌幅。

Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan表示，亞股可望延續漲勢。他說：「我們的基本情境假設仍是貿易休兵期再延長、但在結構性議題上進展有限。不過，只要會談氣氛正面，再加上聯準會釋出鴿派訊號，都將有助於維持亞股的風險偏好。」

與此同時，金價漲勢回吐。隨著交易員權衡兩位領導人會議開場的語氣，黃金正回吐稍早近1%的漲幅，降至平盤。

至於川普可能要求中國大陸縮減自俄羅斯進口原油，分析師指出，這項主張恐怕極難實現。北京絕不會讓華府決定它能從哪些國家獲取能源供應。此外，與莫斯科的緊密關係是中國整體戰略布局的核心之一。過去1小時，油價期貨持續小幅走低。

關於外界高度關注的台灣問題，美國國務卿魯比歐四天前曾表示，台灣無須擔心美中會談，美國並未考慮為換取有利的貿易條件而在台灣問題上退讓。