7票對2票 日銀決議按兵不動 維持基準利率於0.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
有兩位委員主張升息，是市場對日銀這次會議關注的焦點。美聯社
日本銀行（央行）周四決議維持基準利率於0.5%不變，不過有兩位委員主張升息，這是高市早苗上周就任首相以來的首次決策會議。

日銀這決定符合彭博調查中九成經濟學家的預期。不過，兩位委員田村直樹和高田創投下反對票，兩人已連續兩度表態反對按兵不動。

決策公布後，日圓又開始回吐剛收復的漲幅。數小時前，美國聯準會（Fed）才宣布今年第二度降息，但同時對12月是否降息語帶保留。日圓兌美元一度貶值0.2%，報152.96。

從這次決議來看，日銀總裁植田和男推動政策正常化時仍採取審慎步調，主要因為高市出任首相後的政治局勢仍存在諸多不確定性。這次會議的焦點在於理事會表決的情況，持續出現的反對票也再度提醒市場，最快可能在12月升息。

