快訊

川習會結束了！歷時1小時40分 僅川普預告時間一半

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

Azure大規模故障波及全球企業 微軟緊急更新修復

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
阿拉斯加航空公司23日下午由於IT資訊系統嚴重故障，導致旗下機隊所有飛機全面停飛達8小時。圖為加州聖地牙哥機場的阿拉斯加航空客機，在停機坪排排站。(路透) 路透通訊社
阿拉斯加航空公司23日下午由於IT資訊系統嚴重故障，導致旗下機隊所有飛機全面停飛達8小時。圖為加州聖地牙哥機場的阿拉斯加航空客機，在停機坪排排站。(路透) 路透通訊社

微軟（Microsoft）雲端平台Azure發生大規模系統當機，導致全球多項關鍵服務與企業系統癱瘓，Azure表示正在努力修復，許多受影響地區「已有明顯改善」。

路透社報導，Azure全球大當機，影響範圍遍及航空、電信與零售等產業。

美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）今天稍早指出，Azure當機導致其網站等多個重要系統中斷，待微軟解決相關問題後，各系統將逐步恢復運作。

英國希斯羅機場（Heathrow Airport）網站今天稍早一度無法存取，目前已恢復連線；電信巨頭伏德風（Vodafone）也受到波及。

Azure在其狀態頁面指出：「受影響地區的狀況已出現顯著改善跡象，預計會在美東時間晚上7時20分前完全恢復。」受影響的服務包括Azure通訊服務與媒體服務，以及微軟旗下生產力軟體Microsoft 365。

微軟表示，「無意間的設定變更」影響了旗下廣泛使用的Azure服務，以致雲端用戶遭遇大規模服務中斷。

微軟在社群平台X說：「我們正調查影響Azure FrontDoor服務的問題。客戶可能會遇到間歇性的請求失敗或延遲。我們將很快提供更新。」

在此之前，亞馬遜公司（Amazon.com）旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」（AWS）上週也發生當機，導致Snapchat、Reddit等全球多個熱門網站與應用程式（App）無法正常運作。

這是自去年資安公司CrowdStrike系統故障導致全球醫院、銀行和機場的科技系統大規模癱瘓以來，規模最大的網路中斷事件，凸顯全球互聯技術的脆弱性。

網站 微軟 機場

延伸閱讀

微軟設定失誤導致雲端中斷 客戶端網站異常

碳交所、林試所攻自然碳匯

輝達、台積電ADR領軍 台指期夜盤再創28,525點歷史新高

瘋狗浪行情 高還要更高

相關新聞

微軟Azure全球大當機　服務中斷逾8小時終修復

科技巨擘微軟公司（Microsoft）今天晚間表示，旗下Azure雲端平台的服務中斷問題已經解決。這起事件先前影響了微軟...

川習會開場氣氛熱絡！風險偏好升溫 美期指走高 亞股可望續漲

在南韓釜山，美國總統川普與中國國家主席席近平已正式展開會談，預計歷時約兩小時。市場對這場峰會反應積極，分析師認為亞股能續...

7票對2票 日銀決議按兵不動 維持基準利率於0.5%

日本銀行（央行）周四決議維持基準利率於0.5%不變，不過有兩位委員主張升息，這是高市早苗上周就任首相以來的首次決策會議。

Azure大規模故障波及全球企業 微軟緊急更新修復

微軟（Microsoft）雲端平台Azure發生大規模系統當機，導致全球多項關鍵服務與企業系統癱瘓，Azure表示正在努...

設計瑕疵恐釀火災 韓國現代汽車集團等26萬輛車召回

韓國政府今天表示，由於製造瑕疵，將召回超過26萬輛汽車，其中逾18萬輛來自現代汽車集團（Hyundai Motor Gr...

馬斯克1兆美元薪酬方案 特斯拉500萬股投資人Calpers繼續反對

美國最大公共退休基金「加州公共僱員退休體系」（Calpers），計畫投票反對特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的1兆美元薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。