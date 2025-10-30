設計瑕疵恐釀火災 韓國現代汽車集團等26萬輛車召回

快訊

中央社／ 首爾29日綜合外電報導
圖為現代汽車。(美聯社)
韓國政府今天表示，由於製造瑕疵，將召回超過26萬輛汽車，其中逾18萬輛來自現代汽車集團（Hyundai Motor Group）。

國土交通部透過聲明表示：「現代汽車、起亞汽車（Kia）、寶馬韓國（BMW Korea）及斯特蘭蒂斯韓國（Stellantis Korea）所製造、進口或銷售的57款車型，共計26萬184輛，因發現製造瑕疵將自主召回。」

國土交通部補充說，在這次召回總數中，超過18萬輛來自現代汽車集團。

國土交通部表示：「現代汽車將從10月30日起，召回8萬5355輛Porter II電動車型，原因是電池管理系統軟體的設計瑕疵可能引發火災風險。」

聲明還說，現代汽車子公司起亞將從10月30日起，因同樣可能導致火災的軟體瑕疵，開始召回5萬4532輛Bongo III電動車型。

法新社報導，現代汽車其他召回的車型包括Tucson，召回原因是燃油濾清器組件設計有瑕疵；以及起亞的Seltos，也因可能導致引擎熄火的類似瑕疵而被召回。

去年一場電動車電池火災損毀了數百輛汽車，並引發韓國全國性恐慌，各地的停車場紛紛實施臨時性限制措施，要求電池供應鏈透明化的呼聲也日益高漲。

韓國是電池與電動車的主要生產國，擁有現代和起亞等本土汽車製造商，去年新購車輛中電動車占比達9.3%，高於美國。

