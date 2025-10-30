馬斯克1兆美元薪酬方案 特斯拉500萬股投資人Calpers繼續反對

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。 美聯社
美國最大公共退休基金「加州公共僱員退休體系」（Calpers），計畫投票反對特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的1兆美元薪酬案。這讓特斯拉推動的這個美國企業史上最豐厚薪酬案，遭遇挫折。

Calpers在發出的電郵聲明中表示：「特斯拉為執行長提出的薪酬方案，相較於可類比企業的執行長薪酬，高出許多。而且，進一步把公司權力集中於單一股東手中。」

根據彭博資訊彙整的數據，Calpers目前持有約500萬股特斯拉股票。

馬斯克近來積極為自己的天價薪酬案爭取支持，準備迎接11月6日在奧斯汀舉行的特斯拉年度股東大會關鍵投票。這位全球首富在本月的財報電話會議上，呼籲投資人支持此計畫，並批評那些建議投票反對的股東顧問公司。

馬斯克的1兆美元薪酬案，是一套10年方案，案中要求馬斯克達成特定業績與市值目標，才能獲得全部報酬。如果他達成目標，將可獲得更多股份，使其在特斯拉的持股比率至少達到25%。

馬斯克過去的多項薪酬方案也曾遭到審查。Calpers執行長Marcie Frost，去年就為基金表達反對當時的560億美元馬斯克薪酬案；Calpers2018年也曾反對價值超過500億美元的薪酬協議。該薪酬協議最終被德拉瓦州法院判決無效，但特斯拉目前在上訴中。

