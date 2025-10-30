聯準會12月降息進入霧區？專家這樣解讀

美國聯準會（Fed）周三一如預期降息1碼，市場焦點已轉向12月是否再降息。Fed主席鮑爾表示，決策前景高度不確定，委員間存在「強烈意見分歧」，導致衍生品市場的12月降息預期從一天前的90%驟降至67%。

Piper Sandler全球政策主管Benson Durham表示，12月是否降息已成「五五波」。德意志銀行與BMO資本市場的經濟學家維持聯準會再降息一次的觀點。Wilmington Trust首席經濟學家Luke Tilley強調，如果官方資料如期公布，「勞動市場數據應能支持降息」。

被川普列入Fed主席候選名單的貝萊德全球固定收益投資長李德認為，聯準會12月可能暫緩降息的機率正在上升。

巴克萊資深美國經濟學家Jonathan Millar指出，「降息門檻顯然比市場高於市場預期。除非有充分理由，否則聯準會不會單為風險管理而再度降息。」鮑爾也暗示，由於數據不足，12月可能按兵不動，並以「霧中行車理應減速」生動比喻決策困境。

本次會議出現2019年以來首見的雙向意見分歧，安侯建業首席經濟學家Diane Swonk認為，據此斷言鮑爾失去委員支持是過度解讀。

她說，在通膨攀升與勞動市場放緩並存的背景下，政策辯論很合理，何況當前經濟訊號混亂，形勢愈發模糊：「數據顯示我們離經濟衰退尚遠，卻逼近『就業衰退』，這相當罕見。」