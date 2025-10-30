AI資本支出狂飆引爆泡沫疑慮 華爾街投資人信心搖搖欲墜

全球科技巨人繼續押注人工智慧（AI）未來，隨投入的驚人資本支出逐一浮現，也開始考驗華爾街投資人的神經。

在科技領域各領風騷的三家代表企業──Alphabet、Meta Platforms 和微軟上季資本支出總計達到780億美元，年增率高達89%。這些資金大多用於興建資料中心並採購圖形處理器（GPU）在內他設備。三家公司也同時上修未來支出預測，就連早已習慣科技巨人大手筆的投資人，也對如此燒錢速度感到不安。

Meta 和微軟在周三公布財報後盤後股價雙雙下跌，兩家公布的資本支出均高於預期。Meta 還警告，2026年資本支出將「明顯高於」2025年。

投資人對Alphabet 支出增加倒頗為淡定，盤後股價大漲逾6%，但這三家企業的財報仍不免再度引發市場質疑：AI是否正在醞釀另一大泡沫？

Bernstein 分析師Mark Moerdler 在微軟高層的電話會議中提問，這些AI投資是否真能帶來回報，「或者坦白說，我們是不是正處在泡沫之中？」

微軟財務長胡德（Amy Hood）重申，即使在過去幾季投入數百億美元，仍無法滿足當前對AI及其他服務的需求。她說：「我原以為我們能趕上，但並沒有。需求還在增加，而且不是集中在某一個領域，而是全面上升。」

不過，微軟上季資本支出高達創紀錄的349億美元，仍令投資人感到意外。

微軟雲端運算事業Azure是回收這些投資的主要引擎，營收雖持續以高速成長，但和前一季增速相近。若成長速度更快，才更能證明這波大舉支出是值得的。

另一方面，Alphabet旗下Google的前景相對令人鼓舞。Alphabet表示，AI助理Gemini目前每月活躍用戶數達6億5,000萬人，較三個月前增加44%。阿胥肯納吉（Anat Ashkenazi）在電話會議上說，Google雲端平台2025年前九個月簽下的十億美元以上合約數目，已超越前兩年的總和。

Google雲端事業營收上季成長34%，達到152億美元，優於市場預期的148億美元。不過，支出也同步攀升。阿胥肯納吉表示，今年資本支出預估將達930億美元，高於先前預測的850億美元，並預期明年還會「大幅增加」。

雲端事業展望周四會有更清楚面貌，亞馬遜（Amazon.com）當天公布財報，蘋果（Apple）也將於同日盤後公布業績。

已公布財報的三家科技巨人中，Meta的財報最令人震驚。該公司除了認列160億美元稅負支出外，也警告明年資本支出將「顯著加快」成長。

與微軟和Google不同的是，Meta並非主要對外提供雲端運算服務的業者，因此大規模投資的風險更高。若微軟和Google高估AI服務需求，仍可將多餘的運算能力出售給其他客戶，而目前這方面的外部需求依然強勁。

兩家公司均表示，客戶已承諾的未來支出金額大幅增加。微軟商業客戶（包含部分非雲端項目）的待認列營收（backlog）達3,920億美元；Google則為1,550億美元，幾乎是18個月前的兩倍。

Meta執行長祖克柏周三在法說會上表示，若在基礎設施上投入過多，仍有其他可供調整的選項。他說，其中一種做法是將運算資源出售給其他企業。他說：「我們目前還沒有這麼做，但顯然，如果最終出現建設過度的情況，這會是一個可行的選項。」

Meta在AI智慧眼鏡及其他穿戴式裝置的研發部門Reality Labs上，也面臨支出過高的疑慮。這部門第3季虧損達44億美元，營收僅4.7億美元。

祖克柏表示，智慧眼鏡仍是一項「龐大機會」，並認為AI領域真正的風險不是投資過多，而是投資不足。

他說：「雖然現在還在早期階段，但我們已在核心事業上看到回報，這讓我們更有信心應該加大投資力度，確保不會投入太少。」