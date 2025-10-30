快訊

星巴克財報／上季銷售終於重返成長 受惠國際銷售反彈

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
星巴克（Starbucks）上季銷售終於重現成長。 路透

星巴克（Starbucks）上季同店銷售出現正成長，是一年多來首見，顯示這家咖啡連鎖大公司的整頓計畫開始展現成效。

星巴克周三（29日）表示，截至9月底的上一季（公司會計年度第4季），同店銷售年增1%，優於分析師的平均預期，結束了連續六季的下滑。

同店銷售的成長主要來自國際市場轉強，上季營收成長3%。中國大陸市場銷售回升，但美國市場則是表現持平，與市場預期一致。

上季星巴克營收96億美元，也高於分析師預期，但每股盈餘略低於預期。

這是星巴克執行長尼可（Brian Niccol）推動星巴克振興計畫的早期成果。面對整體物價上漲導致消費者減少咖啡支出，他推出名為「回到星巴克」（Back to Starbucks）的改革方案，希望讓咖啡店的環境更具吸引力、提升顧客服務體驗。

財報公布後，星巴克股價在周三盤後一度反彈上漲，但沒多久就回吐漲幅，之後下跌約0.8%。周三收盤時下跌1.47%報84.17美元。星巴克股價今年以來已下 7.8%，表現遠遜於同期間標普500指數的17%漲幅。

投資人擔心整頓計畫的成本以及執行進度緩慢。星巴克說，上季營業利潤率下降，原因包括關閉門市與公司裁員相關費用、通膨壓力，以及對整頓計畫的投資。另外，公司目前整修了70家門市，主要位於紐約與南加州地區。翻新店面的速度預期將加快，到下一個會計年度結束（明年9月）時，將可完成超過1,000家門市的改造。

尼可在財報電話會議上說：「目前樣本雖然還小，但我們對目前看到在銷售與交易數量上的改善，感到鼓舞。」

星巴克正縮減銷售品項，淘汰不受歡迎的飲品，改以更符合消費者口味的選項取代。公司表示，上季共關閉627家門市，其中超過90%位於美國。計入新開門市後，整體店數淨減107家。

星巴克周三沒有提供財測。公司計劃在明年1月底舉行的投資人日活動上，公布2026會計年度和更長期的營運展望計畫。

星巴克 咖啡店 美國

