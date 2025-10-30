快訊

AI熱潮推升記憶晶片需求 三星上季獲利創三年來最高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子看好AI產業的快速成長預料將開啟新的市場機會。路透
三星電子旗下晶片事業獲利優於預期，可見全球AI需求持續升溫，帶動這家南韓科技巨人最重要事業轉而復甦。

三星電子晶片事業截至9月止一季營業利益年增80%至7兆韓元（約49億美元），遠高於分析師原估的4.7兆韓元，創下三年來最高。

這家全球最大記憶體晶片製造商的業績回升，反映傳統晶片價格意外上漲。由於業界轉向生產高階AI晶片，導致供給吃緊，同時資料中心需求大增。財報公布後，三星股價上漲2.7%。

三星在新聞稿中表示：「在AI投資動能持續帶動下，半導體市場預料將維持強勁。」

整體而言，三星電子上季淨利達12.01兆韓元，也優於分析師原估的9.29兆韓元。這家南韓最大企業本月已公布樂觀的營業利益與營收初估值。營收較去年同期成長8.9%至86.1兆韓元，分析師原估為85.93兆韓元。

三星指出：「展望第4季，AI產業的快速成長預料將開啟新的市場機會。」

相關新聞

美聯準會宣布今年二度降息 調降一碼

美國聯準會主席鮑爾29日宣布今年第二次降息，符合外界預期，鮑爾也表示，聯準會決定自12月起停止資產縮減。

AI熱潮推升記憶晶片需求 三星上季獲利創三年來最高

三星電子旗下晶片事業獲利優於預期，可見全球AI需求持續升溫，帶動這家南韓科技巨人最重要事業轉而復甦。

債蛙們失望了！美債急挫 鮑爾說12月不一定降息 基準殖利率又升破4%

美國公債價格周三（29日）出現近五個月來最大跌幅，儘管聯準會（Fed）宣布降息1碼，但主席鮑爾強調12月降息「並非定論」...

美元指數走高 鮑爾談話讓聯準會12月降息前景罩疑雲

美元指數周三走強，聯準會（Fed）主席鮑爾表明12月再次降息並定論，交易者於是紛紛下修對12月降息的押注。

Google財報／單季營收首突破千億美元 雲端業績旺 盤後大漲逾6%

Google母公司Alphabet單季營收首度突破千億美元大關，受惠於雲端事業部門表現亮麗，因為AI新創公司尋求Goog...

最強「輝二代」！黃仁勳兒形容幫老爸工作「有時辛苦」 籲務必學AI

黃仁勳是AI界能見度最高的人物之一，曾在台北開酒吧的兒子黃勝斌近年開始幫老爸工作，今天受訪時談到成長過程，指亞洲孩子都有...

