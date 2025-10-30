AI熱潮推升記憶晶片需求 三星上季獲利創三年來最高

三星電子旗下晶片事業獲利優於預期，可見全球AI需求持續升溫，帶動這家南韓科技巨人最重要事業轉而復甦。

三星電子晶片事業截至9月止一季營業利益年增80%至7兆韓元（約49億美元），遠高於分析師原估的4.7兆韓元，創下三年來最高。

這家全球最大記憶體晶片製造商的業績回升，反映傳統晶片價格意外上漲。由於業界轉向生產高階AI晶片，導致供給吃緊，同時資料中心需求大增。財報公布後，三星股價上漲2.7%。

三星在新聞稿中表示：「在AI投資動能持續帶動下，半導體市場預料將維持強勁。」

整體而言，三星電子上季淨利達12.01兆韓元，也優於分析師原估的9.29兆韓元。這家南韓最大企業本月已公布樂觀的營業利益與營收初估值。營收較去年同期成長8.9%至86.1兆韓元，分析師原估為85.93兆韓元。

三星指出：「展望第4季，AI產業的快速成長預料將開啟新的市場機會。」