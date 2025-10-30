快訊

債蛙們失望了！美債急挫 鮑爾說12月不一定降息 基準殖利率又升破4%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所螢幕顯示聯準會主席鮑爾記者會。路透
紐約證交所螢幕顯示聯準會主席鮑爾記者會。路透

美國公債價格周三（29日）出現近五個月來最大跌幅，儘管聯準會（Fed）宣布降息1碼，但主席鮑爾強調12月降息「並非定論」，消息導致美債殖利率勁升，各天期殖利率出現自6月以來最大單日升幅。

基準的美國10年期公債殖利率竄升9.6個基點，重新突破4%，達到4.072%；2年期殖利率勁升超過10個基點至3.602%，是一個月來最高；30年期殖利率攀升逾6個基點至4.613%。美債殖利率走勢與價格相反。此前數月來，美債市場因就業成長有放緩跡象而走強。

Fed在周三宣布將聯邦資金利率調降1碼，至3.75%至4%的區間，是今年來第二度降息。芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，交易者們仍預期Fed在12月會議上再次降息的可能性高達70%。

然而鮑爾在記者會上表示：「在本次委員會會議的討論中，對於12月政策走向，各方意見分歧很大。12月會議是否進一步降息，目前並非定論，言之過早。」

摩根大通資產管理公司固定收益執行董事貝若表示，「市場有些意外的是，鮑爾正在重新調整對12月降息機率的預期」，「這看起來像是刻意讓12月會議成為一場依據情勢而做決定的會議」。

布蘭迪萬環球投資管理公司投資組合經理麥金泰爾表示：「鮑爾似乎想要拉開Fed與市場之間對未來降息預期的差距。」

交易人士也調整對未來一年降息路徑的看法，預料到2026年9月，利率為3.15%，高於先前預測的3%。

債券賣壓也波及亞太市場，澳洲3年期公債殖利率上升5個基點至3.62%，紐西蘭2年期殖利率上升4個基點至2.62%。

不過，一些分析師認為，美債殖利率的上升幅度應有限，因市場仍預期12月降息機率不低。

Fort Washington投資顧問公司資深投資經理卡特表示：「我認為利率不會大幅上升。放緩的就業市場已是過去兩次降息的理由，這一點在12月前恐怕不會改變。」

不過，應留意通膨率年增約3%，仍高於聯準會目標。

在另一項受到市場預期的決策中，Fed官員宣布將於12月1日結束縮減資產負債表（QT）的行動，結束這項長達三年的政策。目前央行的資產負債表規模約6.6兆美元。

彭博策略師表示：「10月會議的結果與市場預期不符。市場原以為會降息25個基點、更快結束縮表，且沒有鷹派異議。若進一步確認這是一場『鷹派降息』，將加劇美債拋售壓力。」

