快訊

台股開高走高漲逾180點續創新高 台積電開漲10元

黃復興黨部重出江湖？「扶龍」鄭麗文 泛軍系圖譜現形

從換尿布到哄睡 誰撐起幼兒園2歲班？教保員嘆分工不均

美元指數走高 鮑爾談話讓聯準會12月降息前景罩疑雲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數（DXY）周三走升站上99關卡。路透
美元指數（DXY）周三走升站上99關卡。路透

美元指數周三走強，聯準會（Fed）主席鮑爾表明12月再次降息並定論，交易者於是紛紛下修對12月降息的押注。

周三1碼（0.25個百分點）的降息決議有兩位決策官員表示異議，理事米倫再次主張更大幅度降低借貸成本，而堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德則主張在通膨持續的情況下按兵不動。

多倫多investingLive首席貨幣分析師Adam Button說：「施密德的異議是鷹派的，這反映一些Fed官員的看法，因此鮑爾可能會面臨一些壓力，以抑制市場對12月降息的定價。」

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.6%至99.220，日圓兌美元貶值0.4%至152.73。英鎊兌美元重貶0.9%至1.3254，為8月1日以來最低。美元兌瑞郎升值1%至0.8013。

英國即將推出的預算案預計將增稅並削減開支，這在一定程度上加劇了經濟放緩的風險，對英鎊構成壓力。

指數 壓力 鮑爾

延伸閱讀

鮑爾放鷹 美股收盤走勢分歧

聯準會再降息1碼 鮑爾：12月降息並非板上釘釘

美聯準會宣布今年二度降息 調降一碼

台幣貶0.4分 終結連二升

相關新聞

美聯準會宣布今年二度降息 調降一碼

美國聯準會主席鮑爾29日宣布今年第二次降息，符合外界預期，鮑爾也表示，聯準會決定自12月起停止資產縮減。

AI熱潮推升記憶晶片需求 三星上季獲利創三年來最高

三星電子旗下晶片事業獲利優於預期，可見全球AI需求持續升溫，帶動這家南韓科技巨人最重要事業轉而復甦。

債蛙們失望了！美債急挫 鮑爾說12月不一定降息 基準殖利率又升破4%

美國公債價格周三（29日）出現近五個月來最大跌幅，儘管聯準會（Fed）宣布降息1碼，但主席鮑爾強調12月降息「並非定論」...

美元指數走高 鮑爾談話讓聯準會12月降息前景罩疑雲

美元指數周三走強，聯準會（Fed）主席鮑爾表明12月再次降息並定論，交易者於是紛紛下修對12月降息的押注。

Google財報／單季營收首突破千億美元 雲端業績旺 盤後大漲逾6%

Google母公司Alphabet單季營收首度突破千億美元大關，受惠於雲端事業部門表現亮麗，因為AI新創公司尋求Goog...

最強「輝二代」！黃仁勳兒形容幫老爸工作「有時辛苦」 籲務必學AI

黃仁勳是AI界能見度最高的人物之一，曾在台北開酒吧的兒子黃勝斌近年開始幫老爸工作，今天受訪時談到成長過程，指亞洲孩子都有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。