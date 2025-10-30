美元指數走高 鮑爾談話讓聯準會12月降息前景罩疑雲

美元指數周三走強，聯準會（Fed）主席鮑爾表明12月再次降息並定論，交易者於是紛紛下修對12月降息的押注。

周三1碼（0.25個百分點）的降息決議有兩位決策官員表示異議，理事米倫再次主張更大幅度降低借貸成本，而堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德則主張在通膨持續的情況下按兵不動。

多倫多investingLive首席貨幣分析師Adam Button說：「施密德的異議是鷹派的，這反映一些Fed官員的看法，因此鮑爾可能會面臨一些壓力，以抑制市場對12月降息的定價。」

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.6%至99.220，日圓兌美元貶值0.4%至152.73。英鎊兌美元重貶0.9%至1.3254，為8月1日以來最低。美元兌瑞郎升值1%至0.8013。

英國即將推出的預算案預計將增稅並削減開支，這在一定程度上加劇了經濟放緩的風險，對英鎊構成壓力。