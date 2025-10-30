Google財報／單季營收首突破千億美元 雲端業績旺 盤後大漲逾6%

Google母公司Alphabet單季營收首度突破千億美元大關，受惠於雲端事業部門表現亮麗，因為AI新創公司尋求Google的支援與算力，帶動雲端部門業績大幅成長。財報利多消息公布後，Alphabet股價在盤後交易中一度大漲 7.5%，後來漲幅維持在6%左右。

Alphabet周三（29日）公布，上季整體營收達1,023.5億美元，高於分析師預估的998.9億美元；如果剔除合作夥伴分潤，營收達875億美元，也優於預期。經調整後每股盈餘3.1美元，也高於華爾街預期的2.26美元。

Alphabet正投入創紀錄的資金，推動AI發展，並將自家大型語言模型Gemini的回答與輔助功能融入包括搜尋在內的熱門產品中。公司說，今年的資本支出將達910億至930億美元，高於先前預估的850億美元。

Google在AI上的巨額投資，正逐漸轉化為業務動能，特別是在雲端客戶與搜尋廣告方面。公司認為，這些在基礎設施、研究與人才上的龐大投資，對於與亞馬遜和微軟等雲端運算巨人的競爭至關重要。

周三常規交易時段，Alphabet股價收漲2.65%，報274.57美元。今年以來，公司股價累計漲幅已達45%。

Google的雲端部門Google Cloud已與多家AI新創公司簽下重大合作協議，例如，與Anthropic達成的數十億美元協議，將為其提供專用AI晶片。目前Google雲端事業的規模仍落後於亞馬遜的AWS和微軟的Azure，因此預期將能以更快的速度成長。

Google Cloud上季營收年增近34%，達152億美元，高於市場預期的148億美元；獲利35.9億美元，也比分析師預期的30億美元來得好。

彭博指出，雲端部門被視為Alphabet最具成長潛力的事業，也是衡量AI熱潮如何推動公司營收的最明確指標。Alphabet表示，目前尚有1,550億美元的合約尚未履行。

上季搜尋廣告營收為566億美元，優於分析師平均預期的550億美元。公司因應AI聊天機器人的競爭，主要策略是將Gemini快速整合到搜尋及其他關鍵產品。

Synovus Trust資深投資組合經理Daniel Morgan說，Google上季因ChatGPT而失去的搜尋市占已「趨於穩定」。法國巴黎銀行（BNP Paribas）分析師Stefan Slowinski則是提醒，OpenAI近期的整頓計畫，可能為其在ChatGPT中導入廣告鋪路，未來會進一步與Google競爭。