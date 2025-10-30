快訊

路透：OpenAI正為IPO鋪路 最快明年下半年提交申請

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
OpenAI將成為史上規模最大的IPO案。路透
路透引述知情人士報導，OpenAI正為首次公開發行股票（IPO）鋪路，估值可能高達1兆美元，將成為史上規模最大的IPO案，並讓執行長奧特曼透過公開市場取得更龐大資金，推進雄心勃勃的擴展計畫。

路透引述消息人士指出，OpenAI考慮最快於明年下半年向證券監管機構提交申請。根據初步討論，OpenAI擬募資至少600億美元，最終金額可能更高。消息人士也提醒，相關討論仍屬初步階段，金額和時程可能會隨事業成長和市場狀況變動而調整。

知情人士說，OpenAI財務長傅萊爾（Sarah Friar）已向部分業界人士透露，目標是在2027年完成上市。

