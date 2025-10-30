路透：OpenAI正為IPO鋪路 最快明年下半年提交申請
路透引述知情人士報導，OpenAI正為首次公開發行股票（IPO）鋪路，估值可能高達1兆美元，將成為史上規模最大的IPO案，並讓執行長奧特曼透過公開市場取得更龐大資金，推進雄心勃勃的擴展計畫。
路透引述消息人士指出，OpenAI考慮最快於明年下半年向證券監管機構提交申請。根據初步討論，OpenAI擬募資至少600億美元，最終金額可能更高。消息人士也提醒，相關討論仍屬初步階段，金額和時程可能會隨事業成長和市場狀況變動而調整。
知情人士說，OpenAI財務長傅萊爾（Sarah Friar）已向部分業界人士透露，目標是在2027年完成上市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言