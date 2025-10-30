AI賺錢也燒錢！微軟上季獲利超預期 但資本支出暴增 股價盤後跌4%

在人工智慧（AI）熱潮推動下，微軟公司（Microsoft）上季營收與獲利雙雙超越市場預期，但支出暴增令市場擔憂提供AI基礎設施的成本過高。

根據該公司周三公布的財報，在截至9月底的上季，包括租賃（這是資料中心支出的指標）在內，資本支出高達349億美元，遠高於前一季240億美元。微軟股價盤後下跌3.8%。

執行長納德拉在聲明中表示，微軟正「持續擴大AI領域的資本與人才投資，以把握前方龐大的機會」。

上季營收年增18%至777億美元；淨利由246.7億美元升至277億美元，或每股盈餘由3.3美元升至3.72美元，皆優於分析師預估的756億美元與每股盈餘3.68美元。不過，受到對OpenAI巨額投資影響，淨利潤減少31億美元。

自2019年首次投資OpenAI以來，微軟已承諾投入130億美元，截至9月底已撥款116億美元。財報發布前一天，OpenAI宣布完成重組，確立其非營利組織控股架構；依新架構，OpenAI基金會持有營利事業26%股權，47%的股權握在現任與前任員工以及投資人手中，微軟持股比約27%，估值約1,350億美元。

微軟的主要成長動能仍來自Azure雲端業務。在剔除匯率影響後，該部門營收成長39%，高於華爾街預估的37%。巴克萊分析師Raimo Lenschow指出，增速雖然「健康」，但略低於部分投資人最樂觀的預期。

商業應用部門營收成長17%至330億美元，高於市場預估的323億美元。公司表示，客戶升級至內建AI功能（如Copilot助理）的高階軟體版本，推升每用戶營收。

投資人關係主管Jonathan Neilson指出，資本支出暴增反映市場對AI運算能力的龐大需求，微軟仍難以全數滿足。支出約一半用於短期資產，例如伺服器，另一半投入長期基礎設施，例如資料中心。

儘管微軟仰賴OpenAI模型支撐其AI產品，但8月起已開始公開測試自研AI模型，用以強化消費者版Copilot助理。