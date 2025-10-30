Meta財報／祖克柏豪賭AI 預告明年資本支出大增 盤後股價重摔7%

臉書母公司Meta周三（29日）表示，明年將大幅增加整體支出，持續把資金投入與AI相關的資料中心與其他基礎設施；此外，上季認列一筆近160億美元、與美國總統川普「大而美法案」相關的一次性費用，拖累了第3季獲利。消息出爐後，Meta股價在盤後一度重挫9%。

預告明年資本支出大幅提高 為AI布局

Meta財務長蘇珊・李（Susan Li）指出，2026年資本支出將「顯著高於」2025年，而明年的整體支出成長率也將「明顯加快」。她也指出，除了投入建設基礎設施外，員工薪酬成本將是明年成本增加的第二大因素，尤其是支付AI人才的薪酬。

雖然Meta強調AI投資已見成效，幫助公司提升廣告與內容的精準投放，不過，Meta為了實現「超級智慧」（superintelligence），花費數千億美元來建造數個用於超級智慧的大型AI資料中心。如今，執行長祖克柏面臨壓力，必須證明這筆在本世紀末前動輒數千億美元的投資，能帶來更可觀的回報。

祖克柏在周三的財報會議上表示，公司對擁有更多運算資源有無法滿足的需求，「關於我們何時能實現超級智慧，人們有不同的時間範圍預測。我認為，積極超前部署建設運算能力是正確的策略，這樣我們就能為最樂觀的情況做好準備。」他也說，如果超級智慧花費的時間比預期要長，那麼Meta將利用額外的算力來加速其核心業務；而在最壞的情況下，該公司將在某些時期放緩新基礎設施的建設。

與祖克柏的樂觀相反，華爾街多數分析師對過度支出風險仍抱持疑慮。Investing.com高級分析師柯恩表示：「Meta的財報反映出公司在AI基礎建設巨額投資與投資人對短期回報期待之間的緊張關係。AI支出增加壓抑了市場情緒，儘管基本業務表現穩健。」

回顧上季財報

由於「大而美法案」新稅法導致一筆159億美元的一次性費用，第3季淨利僅27.1億美元；若剔除這筆費用，上季淨利原本應該是成長19%至186.4億美元

Meta上季營收年增26%，達512億美元，優於分析師預期，其中約98%營收來自廣告業務，而這正是其AI投資的主要資金來源。另外，營收26%的成長幅度，低於成本躍增33%的幅度，對利潤率帶來了壓力。

展望本季，Meta預估營收將達560億至590億美元，高於市場平均預期的574億美元。

Meta股價周三盤後一度重挫9%，稍後跌幅收斂至7.5%；不過截至周三收盤，Meta股價今年來上漲28%，報每股751.67美元。

Meta今年的支出熱潮仍未止步。公司表示，2025年資本支出將達700億至720億美元，低端值高於先前預估的660億美元。今年迄今，Meta已投入約500億美元資本支出，顯示未來投資仍將增加。

蘇珊．李在聲明中指出：「隨著我們開始規劃明年，很明顯我們的運算需求持續快速擴張，甚至超出上季的預期。我們預期將積極投資，透過自建基礎設施及與第三方雲端供應商合作，滿足這些需求，這將進一步推升我們明年的資本支出與總費用。」

AI硬體部門「實境實驗室」持續虧損

另一方面，Meta的AI硬體部門實境實驗室（Reality Labs） 仍持續虧損。該部門第3季營業虧損44億美元，營收僅4.7億美元；預期第4季營收將比去年同期下滑，部分原因是零售通路商早已在本季提前進貨Quest VR頭戴裝置，以備戰年底假期銷售。