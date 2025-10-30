快訊

台股開高走高漲逾180點續創新高 台積電開漲10元

黃復興黨部重出江湖？「扶龍」鄭麗文 泛軍系圖譜現形

從換尿布到哄睡 誰撐起幼兒園2歲班？教保員嘆分工不均

台積電ADR漲1.2% 較台北交易溢價24.1% 日月光大漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電示意圖。（路透）
台積電示意圖。（路透）

台積電ADR周二（29日）上漲1.1%，收在301.53美元，再創歷史新高收盤價，較台北交易溢價24.1%。

屢創新高的美國股市周三被聯準會（Fed）澆了冷水。Fed主席鮑爾表示12 月再次降息遠非定局後，道瓊工業指數下跌，標普500指數平盤作收。

道瓊工業指數下跌74.37點，跌幅0.2%，報47,632.00點；標普500指數微跌0.30點，報6,890.59點；那斯達克綜合指數上漲130.98點，漲幅0.6%，報23,958.47點，在輝達（NVIDIA）鼓舞之下仍創歷史新高。

費城半導體指數大漲1.9%至7,329.93點，再創歷史新高。輝達漲3%，成為有史以來首家市值達到5兆美元的公司。

台灣加權股價指數周四上漲345.63點，收在28,294.74點。台積電（2330）漲2%收在1,505.00元。日月光大漲8.9%。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 220.78 +8.01 221.00 -0.10

中華電 CHT 131.00 -1.36 132.00 -2.08

台積電 TSM 1,867.15 1.18 1,505.00 24.06

聯電 UMC 45.23 -3.15 45.60 -0.82

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 標普

延伸閱讀

鮑爾澆息美股大盤熱情 輝達市值衝破5兆美元助那斯達克再創新高

川普鬆口 輝達Blackwell銷陸有影 AI股歡呼

台積發威 台股衝出七亮點…大盤指數、市值、ETF規模等同寫新猷

台積中科新廠 改1.4奈米製程

相關新聞

美聯準會宣布今年二度降息 調降一碼

美國聯準會主席鮑爾29日宣布今年第二次降息，符合外界預期，鮑爾也表示，聯準會決定自12月起停止資產縮減。

AI熱潮推升記憶晶片需求 三星上季獲利創三年來最高

三星電子旗下晶片事業獲利優於預期，可見全球AI需求持續升溫，帶動這家南韓科技巨人最重要事業轉而復甦。

債蛙們失望了！美債急挫 鮑爾說12月不一定降息 基準殖利率又升破4%

美國公債價格周三（29日）出現近五個月來最大跌幅，儘管聯準會（Fed）宣布降息1碼，但主席鮑爾強調12月降息「並非定論」...

美元指數走高 鮑爾談話讓聯準會12月降息前景罩疑雲

美元指數周三走強，聯準會（Fed）主席鮑爾表明12月再次降息並定論，交易者於是紛紛下修對12月降息的押注。

Google財報／單季營收首突破千億美元 雲端業績旺 盤後大漲逾6%

Google母公司Alphabet單季營收首度突破千億美元大關，受惠於雲端事業部門表現亮麗，因為AI新創公司尋求Goog...

最強「輝二代」！黃仁勳兒形容幫老爸工作「有時辛苦」 籲務必學AI

黃仁勳是AI界能見度最高的人物之一，曾在台北開酒吧的兒子黃勝斌近年開始幫老爸工作，今天受訪時談到成長過程，指亞洲孩子都有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。