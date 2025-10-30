台積電ADR漲1.2% 較台北交易溢價24.1% 日月光大漲

台積電ADR周二（29日）上漲1.1%，收在301.53美元，再創歷史新高收盤價，較台北交易溢價24.1%。

屢創新高的美國股市周三被聯準會（Fed）澆了冷水。Fed主席鮑爾表示12 月再次降息遠非定局後，道瓊工業指數下跌，標普500指數平盤作收。

道瓊工業指數下跌74.37點，跌幅0.2%，報47,632.00點；標普500指數微跌0.30點，報6,890.59點；那斯達克綜合指數上漲130.98點，漲幅0.6%，報23,958.47點，在輝達（NVIDIA）鼓舞之下仍創歷史新高。

費城半導體指數大漲1.9%至7,329.93點，再創歷史新高。輝達漲3%，成為有史以來首家市值達到5兆美元的公司。

台灣加權股價指數周四上漲345.63點，收在28,294.74點。台積電（2330）漲2%收在1,505.00元。日月光大漲8.9%。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 220.78 +8.01 221.00 -0.10

中華電 CHT 131.00 -1.36 132.00 -2.08

台積電 TSM 1,867.15 1.18 1,505.00 24.06

聯電 UMC 45.23 -3.15 45.60 -0.82

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價