鮑爾澆息美股大盤熱情 輝達市值衝破5兆美元助那斯達克再創新高

屢創新高的美國股市周三被聯準會（Fed）澆了冷水。聯準會（Fed）主席鮑爾表示，12 月再次降息遠非定局後，道瓊工業指數下跌，標普500指數平盤作收。

道瓊工業指數下跌74.37點，跌幅0.2%，報47,632.00點；標普500指數微跌0.30點，報6,890.59點；那斯達克綜合指數上漲130.98點，漲幅0.6%，報23,958.47點，在輝達（NVIDIA）鼓舞之仍創歷史新高。

費城半導體指數大漲1.9%至7,329.93點，再創歷史新高。輝達漲3%，成為有史以來首家市值達到5兆美元的公司，超過標普500指數能源、房地產和材料類股的總和。台積電ADR漲1.2%。

鮑爾說：「12月進一步降息並非定論，言之過早。」

債券市場反應更為明顯，根據Tradeweb的數據，美國公債遭拋售，美國10年期公債殖利率從3.982%升至4.056%，創下7月以來的最大單日漲幅。

「降息在意料之中。鮑威爾的談話讓市場失色一些，」Angeles Investments投資長 Michael Rosen說，「但這只是暫時的反應。最終推動股市的是獲利，而這些獲利表現一直相當強勁。」

目前，華爾街將注意力集中在美中談判的進展上，相關談判料將於周四川普和大陸國家主席習近平會會時迎來關鍵時刻。

Raymond James首席經濟學家阿萊曼(Eugenio Aleman)說：「當今最大的問題是不確定性。我們仍然不知道關稅問題的最終走向會是怎樣。」

相對強勁的企業財報也提振了投資人信心，卡特彼勒(Caterpillar)大漲12%，創下2009年以來最大單日漲幅，部分得益于資料中心對發電機的強勁需求。盡管有關稅相關的新增成本，但該公司業績仍優於預期。

Alphabet股價大漲5%，受益於Google雲端事務推動上季營收超出預期。Meta盤後下挫8%，該公司預計2026年總支出將大幅增加。微軟盤後下跌 1%。

Meta認列近 160 億美元的一次性費用，打擊第3季獲利，並稱明年資本支出將比 2025 年「明顯增加」。