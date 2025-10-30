Fed 決策／ 鮑爾談話偏鷹 表明12月降息非定論

聯準會（Fed）周三一如預期降息1碼（0.25個百分點），但主席鮑爾提醒投資人，不要認定Fed連續兩次降息後，12月還會再降息。

鮑爾在記者會上接受記者提問前，罕見主動反駁市場預期12月聯準會一定會再降息的看法，他說：「12月進一步降息並非定論，言之過早。」

這番談話顯然意在抑制金融市場過度樂觀的預期。在他發言前，市場預期12月再降息1碼的機率超過九成。鮑爾發言後，美國公債殖利率和美元走高，股市則轉跌。利率交換市場顯示，交易員目前預估12月降息1碼的機率降為六成。

美銀美國資深經濟學家朱諾（Stephen Juneau）說：「這次決策比我們預期的還要偏鷹。」

聯邦公開市場委員會（FOMC）這次以10票對2票，通過將聯邦資金利率目標區間調降1碼為3.75%至4%。

Fed同時宣布，將自12月1日起停止縮減資產負債表，結束自2022年啟動的量化緊縮計畫。Fed已出售超過2兆美元的公債和不動產抵押貸款證券（MBS），使資產負債表縮減至6.6兆美元以下，為2020年以來最低水準。

聯準會決策官員在會後聲明中重申，「就業成長今年已放緩」，並指出「就業走下坡的風險最近幾個月已經上揚」。官員同時表示，經濟成長「以溫和步調擴張」，通膨「今年初以來上揚，且仍然略高。」。

對降息持異議的兩位官員呈現兩極化看法。上月才加入聯準會理事會、原任白宮經濟顧問委員會（CEA）主席留職的米倫仍主張應一次降息2碼；堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德則認為根本不應降息，他在上次會議支持降息1碼。

當記者追問12月決議的問題時，鮑爾表示，決策官員對12月的下一步「看法分歧相當明顯」。他說：「對部分委員而言，也許現在該稍微停下腳步，觀察勞動市場是否真的面臨下行風險，或眼前強勁的成長是否真實存在。」

鮑爾此話看來，Fed最容易的階段已告一段落，他目前面臨的挑戰，是如何在內部日益增多、質疑是否仍有必要繼續降息的官員之間取得共識。

美銀經濟學家朱諾指出，鮑爾這番言論顯然是在反映聯準會內不同立場，包括那些對進一步降息持保留態度的官員。他說：「委員會中有不少成員未必急著主張再度放寬政策。」

鮑爾也提到，由於政府停擺導致經濟數據中斷，決策者可能會採取更謹慎的態度。他說：「就像開車遇到濃霧時一樣，必須放慢速度。」