Fed 決策／鮑爾強調12月降息非定論 五要點一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾在開始接受記者提問前便表明，「12月會議進一步降息並非定論，完全不是如此。」歐新社
鮑爾在開始接受記者提問前便表明，「12月會議進一步降息並非定論，完全不是如此。」歐新社

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三利率決策和聯準會主席鮑爾記者會的五大重點整理如下：

1. Fed 12月起停止縮表

聯準會（Fed）調降基準利率1碼（0.25個百分點），此為2025年第二次降息，符合市場預期。Fed並宣布自12月1日起停止縮減資產負債表，結束自2022年啟動的資產縮表計畫。

2. 12月未必一定降息

12月是否再度降息，尚未定案，鮑爾希望投資人明白這點。他甚至在開始接受記者提問前便表明，「12月會議進一步降息並非定論，完全不是如此。」

鮑爾對市場預期12月會再降息澆了冷水，美國公債殖利率和美元指數應聲走高，美股一度轉為下跌，終場標普500指數平盤作收。利率交換市場顯示，交易員目前預估12月再降息1碼的機率約為60%，會前幾乎已完全反映降息預期。

3. 10票對2票，決策官員開始呈現兩極化

決策官員對後續政策前景顯然出現分歧，從兩位抱持異議的官員和鮑爾的談話中可見一斑。部分官員仍擔心通膨問題，主張在評估勞動市場下行風險是否加劇前採取更謹慎的降息步調；另一些官員則傾向反向立場。

4. 鮑爾對無官方經濟數據不以為意

鮑爾樂觀表示，即使政府停擺造成官方經濟數據中斷，Fed仍有足夠替代資訊來判斷經濟動向，並據此調整政策。

5. 聲明對勞動市場說詞不變

聲明維持對勞動市場的敘述，指出「就業成長已放緩，失業率略有上升，但截至8月仍維持在低檔」，並補了一句，「最近指標與這些進展相符」，且「就業走下坡風險最近幾個月已經上升」。

Fed表示，「現有指標」顯示經濟活動以溫和步調擴張，並重申通膨「自年初以來上揚，且仍然略高」。

相關新聞

美聯準會宣布今年二度降息 調降一碼

美國聯準會主席鮑爾29日宣布今年第二次降息，符合外界預期，鮑爾也表示，聯準會決定自12月起停止資產縮減。

台積電ADR漲1.2% 較台北交易溢價24.1% 日月光大漲

台積電ADR周二（29日）上漲1.1%，收在301.53美元，再創歷史新高收盤價，較台北交易溢價24.1%。

鮑爾澆息美股大盤熱情 輝達市值衝破5兆美元助那斯達克再創新高

屢創新高的美國股市周三被聯準會（Fed）澆了冷水。聯準會（Fed）主席鮑爾表示，12 月再次降息遠非定局後，道瓊工業指數...

黃仁勳釋利多 一圖看輝達全球布局、股價半年翻倍創新高

輝達GTC大會28日首度在華府舉行，執行長黃仁勳宣布入股諾基亞、與Uber合作推自駕車隊等，一連串利多消息帶動股價大漲，市值一舉突破5兆美元，成為全球首家達成這個里程碑的公司。

SK海力士產能全被包

南韓晶片大廠SK海力士上季獲利大增62%，並表示明年所有記憶體晶片產品線已被客戶全數訂滿，可見全球AI基礎建設擴張，推升...

蘋果產品升級 將搭載OLED

蘋果公司（Apple）正準備為MacBook Air、iPad mini和iPad Air系列配備更高階的顯示器，為這些...

