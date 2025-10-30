Fed 決策／10月29日會議聲明全文

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
本次聲明和前次聲明比較
聯準會10月29日聲明全文如下：

現有指標顯示，經濟活動以溫和步調擴張。就業成長今年已經放慢，失業率略有上升但截至8月仍保持在低檔；最新指標與這些進展情形相符。通膨今年初以來上揚，且仍然略高。

委員會尋求實現充分就業和2%的較長期通膨目標。經濟前景的不確定性仍然高。委員會關注雙重政策使命兩方面的風險，並判斷就業走下坡的風險最近幾個月已經上揚。

為支持其目標並考量到風險平衡的變化，委員會決定將聯邦資金利率目標區間調降0.25個百分點至3.75%-4%。在考慮對聯邦資金利率目標區間的進一步調整的程度和時機時，委員會將仔細評估新公布的數據、不斷變化的前景和風險平衡。委員會決定於12月1日結束對整體證券持有規模的縮減作業。委員會堅決致力於支持充分就業，並使通膨回到2%的目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續關注新公布的訊息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將準備酌情調整貨幣政策立場。委員會的評估將把廣泛的資訊納入考量，包括勞動力市場狀況、通膨壓力與通膨預期等方面的指標，以及金融與國際形勢的發展。

投票贊成聯準會貨幣政策決議的FOMC委員包括：主席鮑爾、副主席威廉斯、金融監管副主席巴爾、（理事）鮑蔓、（波士頓聯準銀行總裁）柯林斯、（理事）庫克、（芝加哥聯邦儲準銀行總裁）古斯比 、（副主席）傑佛森、（聖路易聯準銀行總裁）穆薩林，以及（理事）沃勒。投票反對的有（理事）米倫，他主張在本次會議上將聯邦資金利率目標區間下調0.50個百分點，以及（堪薩斯城聯準銀行總裁）施密德，他主張聯邦資金利率目標區間維持不變。

聯準會（Fed）如預期決議將聯邦資金利率目標區間調降0.25個百分點至3.75%-4%。美聯社
