微軟設定失誤導致雲端中斷 客戶端網站異常

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

微軟公司（Microsoft）表示，因「無意間的設定變更」影響了旗下廣泛使用的Azure服務，以致雲端用戶今天遭遇大規模服務中斷。

這起故障從格林威治標準時間今天16時開始，影響了微軟的內容分發網路Azure Front Door。

根據網站DownDetector顯示，從Xbox、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）到零售商Costco等多個面向客戶的網站都出現問題。

在科技營運中，設定變更屬於例行操作，企業常常進行這類變更，以提升服務、新增功能或修復問題。

然而，即便是細微的設定錯誤，也可能在高度互聯的系統中迅速蔓延，幾乎瞬間影響全球雲端用戶。

微軟在X平台的Azure支援帳號上表示：「我們正調查影響Azure Front Door服務的問題。客戶可能會遇到間歇性的請求失敗或延遲。我們將很快提供更新。」

上週，亞馬遜旗下重要的雲端網路AWS也發生故障，導致串流平台、即時通訊與銀行等許多熱門網路服務中斷了數小時。

