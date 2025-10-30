聯準會再降息1碼 鮑爾：12月降息並非板上釘釘
美國聯邦準備理事會（Fed）今天在政策會議上宣布再次降息1碼，為今年以來第2次降息，但聯準會主席鮑爾在記者會上表示，12月降息並非板上釘釘。
鮑爾（Jerome Powell）在記者會上告訴媒體：「我們仍面臨雙向風險。在本次理事會會議討論中，對12月政策走向看法大相逕庭。12月進一步降息並未成定局，並非板上釘釘。」
此外，鮑爾還指出：「美國聯邦政府持續關門期間將會抑制經濟活動，但這些影響在關門結束後應可逆轉。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言