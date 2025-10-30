快訊

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

好天氣今快閃 吳德榮：放晴偏熱 明起下波東北季風低溫再探1字頭

聯準會再降息1碼 鮑爾：12月降息並非板上釘釘

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）今天在政策會議上宣布再次降息1碼，為今年以來第2次降息，但聯準會主席鮑爾記者會上表示，12月降息並非板上釘釘。

鮑爾（Jerome Powell）在記者會上告訴媒體：「我們仍面臨雙向風險。在本次理事會會議討論中，對12月政策走向看法大相逕庭。12月進一步降息並未成定局，並非板上釘釘。」

此外，鮑爾還指出：「美國聯邦政府持續關門期間將會抑制經濟活動，但這些影響在關門結束後應可逆轉。」

鮑爾 美國 記者會

延伸閱讀

聯準會可望再度降息 未來政策走向受關注

貝森特證實了！聯準會新主席5人名單出爐 川普年底前決定人選

鬼故事沒了？川普突然放軟！關稅鬆綁清單曝光…網嗨：大利多噴到你叫媽媽

被迫暫緩關緊資金水龍頭 Fed考慮停止縮表真正原因曝光

相關新聞

美聯準會宣布今年二度降息 調降一碼

美國聯準會主席鮑爾29日宣布今年第二次降息，符合外界預期，鮑爾也表示，聯準會決定自12月起停止資產縮減。

黃仁勳釋利多 一圖看輝達全球布局、股價半年翻倍創新高

輝達GTC大會28日首度在華府舉行，執行長黃仁勳宣布入股諾基亞、與Uber合作推自駕車隊等，一連串利多消息帶動股價大漲，市值一舉突破5兆美元，成為全球首家達成這個里程碑的公司。

SK海力士產能全被包

南韓晶片大廠SK海力士上季獲利大增62%，並表示明年所有記憶體晶片產品線已被客戶全數訂滿，可見全球AI基礎建設擴張，推升...

蘋果產品升級 將搭載OLED

蘋果公司（Apple）正準備為MacBook Air、iPad mini和iPad Air系列配備更高階的顯示器，為這些...

Fed決策聲明五要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

美國聯準會（Fed）在台灣時間30日凌晨2時公布決策，調降聯邦資金利率區間1碼，降為3.75%-4%，並且12月1日起停...

Fed降息1碼 12月起停止縮表

美國聯準會（Fed）於台灣時間30日凌晨2時公布決策，決議降息1碼，調降基準利率區間至3.75%-4%，12月1日起停止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。