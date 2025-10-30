美國擬30日起終止工作許可證自動展延 增加篩選和審查

美國國土安全部宣布終止外籍人士申請展延美國工作許可證（EAD）時，自動展延540天的制度，預計30日生效上路，美國公民暨移民服務局（USCIS）指出，終止自動展延的政策讓政府更聚焦篩選和審查，而非把外籍人士的方便視為優先。

拜登政府的國土安全部於2022年提出，並於2024年底全面實施，容許EAD持有人在提交續期申請後，可自動獲得長達540天的有效期延長，以便在等待USCIS審批期間繼續合法工作，不過國土安全部宣布擬在30日終止這項措施。

USCIS29日發出新聞稿指出，只要外籍人士在30日或在30日之後申請EAD展延，將不會再獲得自動延長，除非外籍人士是依法，或者依照臨時保護身分等申請展延。

USCIS表示，終止自動展延將讓申請到美國工作的外籍人士得到更多審查，讓USCIS得以阻止詐騙，同時有機會盤查出心懷不軌的外籍人士。

美國公民暨移民服務局局長艾德洛（Joseph Edlow）表示，他們結束前政府的政策，重新聚焦在外籍人士的篩選和審查，不再把外籍人士的方便放在美國人民的安全之前，指這是常識性的措施，讓申請工作的外籍人士都能在取得展延前，獲得完整的審查。

艾德洛說，所有外籍人士都應該記得，在美國工作是一項特權，不是權利。

USCIS提醒說，任何希望準時獲得展延的外籍人士，應在EAD到期前的180天做出申請，否則有可能面對工作許可暫時失效的情況。