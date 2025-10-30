美聯準會宣布今年二度降息 調降一碼

美國聯準會主席鮑爾29日宣布今年第二次降息，符合外界預期，鮑爾也表示，聯準會決定自12月起停止資產縮減。

美聯準會今年9月宣布降息降息1碼，聯邦資金利率目標區間降到4%至4.25%，是去年12月以來首次降息；聯準會29日宣布第二次降息，再調降1碼，讓利率下調至3.75%至4.00%之間。

正逢聯邦政府關門，鮑爾表示，雖然官方的經濟數據遭到延遲，但公開和私人的數據顯示就業和通膨的情況與9月雷同；鮑爾指出，勞動市場的表現正緩慢降溫，通膨也維持在偏高的程度。

鮑爾指出，為了支持聯準會控管就業和通膨風險的目標，聯準會開會決定降息0.25%，並決定自12月起停止資產縮減。

鮑爾表示，美國經濟前半年成長1.6%，成長幅度比去年2.4%的成長率來得低，不過鮑爾說，在聯邦政府關門前的數據顯示，整體經濟成長比預計的更穩健，反映出強壯的消費；針對設備和無形資產的投資持續增長，不過房屋市場仍表現疲弱。

鮑爾說，政府關門將衝擊經濟活動，但預期在關門結束後可以得到恢復。