Fed決策聲明五要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

美國聯準會（Fed）在台灣時間30日凌晨2時公布決策，調降聯邦資金利率區間1碼，降為3.75%-4%，並且12月1日起停止縮減資產負債表。

以下為Fed決策聲明的要點：

兩位官員提出異議：理事米倫認為應該降息2碼，堪薩斯聯準銀行總裁施密德傾向維持利率不變。

持續強調就業風險：維持對勞動市場的描述不變，表示「就業增幅已經減緩，失業率已微升，但到8月維持低迷」，並指出「最近的指標與這些發展相符」、「就業的下行風險在最近幾個月升高 」，坦承取得數據的管道已受到聯邦政府關門的限制。

形容經濟溫和成長：決策聲明表示，「可得的指標」暗示經濟活動已以溫和步調擴張，重申通膨「從今年稍早以來已攀升，依然略為居高不下」。

12月起停止縮表：Fed將從12月1日開始停止縮減目前規模6.6兆美元的資產負債表，因證據顯示貨幣市場流動性已開始漸趨緊俏，銀行準備金水準下滑。

相較於目前每月允許多達50億美元的美國公債到期後不繼續投資，Fed 12月起將展延到期的美國公債，維持持有的美國公債部位穩定。Fed也維持目前允許每月多達350億美元抵押擔保證券（MBS）到期的計畫不變，但將把到期後獲得的資金全數投入美國公債。

美元貶美債跌：在Fed宣布決策後，標普500指數漲幅略為縮小，基準的美國10年期公債殖利率升高3個基點至4.0159%，2年期公債殖利率也上漲3個基點到3.5225%，美元指數則升值0.2%，報98.869。

交易商持續押注Fed將在12月再度降息1碼，明年3月還會再降。