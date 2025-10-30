Fed決策聲明五要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Fed主席鮑爾主持的利率決策會議決議降息1碼。路透
Fed主席鮑爾主持的利率決策會議決議降息1碼。路透

美國聯準會（Fed）在台灣時間30日凌晨2時公布決策，調降聯邦資金利率區間1碼，降為3.75%-4%，並且12月1日起停止縮減資產負債表。

以下為Fed決策聲明的要點：

兩位官員提出異議：理事米倫認為應該降息2碼，堪薩斯聯準銀行總裁施密德傾向維持利率不變。

持續強調就業風險：維持對勞動市場的描述不變，表示「就業增幅已經減緩，失業率已微升，但到8月維持低迷」，並指出「最近的指標與這些發展相符」、「就業的下行風險在最近幾個月升高 」，坦承取得數據的管道已受到聯邦政府關門的限制。

形容經濟溫和成長：決策聲明表示，「可得的指標」暗示經濟活動已以溫和步調擴張，重申通膨「從今年稍早以來已攀升，依然略為居高不下」。

12月起停止縮表：Fed將從12月1日開始停止縮減目前規模6.6兆美元的資產負債表，因證據顯示貨幣市場流動性已開始漸趨緊俏，銀行準備金水準下滑。

相較於目前每月允許多達50億美元的美國公債到期後不繼續投資，Fed 12月起將展延到期的美國公債，維持持有的美國公債部位穩定。Fed也維持目前允許每月多達350億美元抵押擔保證券（MBS）到期的計畫不變，但將把到期後獲得的資金全數投入美國公債。

美元貶美債跌：在Fed宣布決策後，標普500指數漲幅略為縮小，基準的美國10年期公債殖利率升高3個基點至4.0159%，2年期公債殖利率也上漲3個基點到3.5225%，美元指數則升值0.2%，報98.869。

交易商持續押注Fed將在12月再度降息1碼，明年3月還會再降。

Fed 美國 負債

延伸閱讀

聯準會可望再度降息 未來政策走向受關注

掌握聯準會降息行情 富蘭克林投顧：非投資等級債前景佳

美國相信聖經者增加 柯克遭刺殺助長趨勢

影／川普APEC峰會提台積電投資1000億美元 稱大批台企正赴美建廠

相關新聞

Fed降息1碼 12月起停止縮表

美國聯準會（Fed）於台灣時間30日凌晨2時公布決策，決議降息1碼，調降基準利率區間至3.75%-4%，12月1日起停止...

Fed決策聲明五要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

美國聯準會（Fed）在台灣時間30日凌晨2時公布決策，調降聯邦資金利率區間1碼，降為3.75%-4%，並且12月1日起停...

輝達再創里程碑 今開盤成全球首家市值破5兆美元企業

輝達（Nvidia）今天開盤後市值突破5兆美元（約新台幣153兆元），成為全球第一個達到此一里程碑的企業，強勁漲勢讓這家...

777X客機延遲認證成本大增 波音第三季虧損54億美元

波音（Boeing）今天公佈第三季虧損54億美元，主要因其777X客機認證延遲導致成本大幅增加，拖累整體績效

美股早盤／四大指數小漲！輝達市值突破5兆美元 Fed今晚利率決策

美股29日早盤小漲，投資人等待美國聯準會（Fed）稍晚公布利率決策，晶片大廠輝達（Nvidia）早盤上漲逾4%，市值突破...

科技多頭走勢加速 亞股隨美股創高漲多跌少

亞洲股市今天跟隨華爾街創新高走勢漲多跌少，投資人看好人工智慧（AI）科技前景，以及預期美國即將降息的樂觀心理，推動區域部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。