Fed降息1碼 12月起停止縮表
美國聯準會（Fed）於台灣時間30日凌晨2時公布決策，決議降息1碼，調降基準利率區間至3.75%-4%，12月1日起停止縮減資產負債表。
這次決策有兩名官員提出異議，堪薩斯聯準銀行總裁施密德主張按兵不動，理事米倫認為應該降息2碼
Fed持有的資產12月起將每月保持穩定，但改變資產負債表組成，把到期抵押擔保證券（MBS）的資金，再次投入美國公債。
Fed主席鮑爾將在台灣時間30日凌晨2時30分舉行決策會後記者會，討論決策內容，並更新他對經濟的看法。
