快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

川普轟鮑爾「慢半拍」 提貝森特接班

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

聯準會（Fed）宣布利率決策前夕，美國總統川普29日在APEC企業領袖午餐會演講時，再度抨擊聯準會降息不夠快，並以戲謔口吻將「慢半拍」插入現任主席鮑爾的名字中，稱他為「Jerome Too Late Powell」，引發現場笑聲不斷。川普強調，美國利率應降至全球最低。

川普對鮑爾的不滿由來已久，這趟亞洲行已在東京開砲：「我們的聯準會主席不稱職、很糟糕，但他幾個月後就會離任，我們會找個新人。」

聯準會於台灣30日凌晨2時公布利率決策，市場普遍預期將再降息1碼，至3.75%至4.00%區間。然而，這項決策並非建立在完整數據基礎上，而是由慣性驅動。美國政府關門至今已長達29天，聯準會無法取得9月就業報告、10月CPI與第3季GDP初值等關鍵數據，對勞動市場的真實狀況所知有限，被形容「在濃霧中」摸黑前行。

美國財長貝森特的名字再度浮出檯面。川普提及考慮讓他接下一任聯準會主席，儘管貝森特本人表態無意願，且正主導遴選作業。川普盛讚他「能清理亂局」：「他在鏡頭前的表現有多好？他能安撫市場，我不行，我有時反而會讓市場不安。」但稍後又改口表示，貝森特喜歡待在財政部，「其實我們並沒有真的考慮他」。

貝森特周一告訴記者，白宮已圈定五名最終候選人：白宮經濟顧問哈塞特、前Fed理事華許、現任理事沃勒、監管副主席鮑蔓，以及貝萊德高階主管李德。

知情人士透露，川普預計會在11月底感恩節與12月耶誕節之間拍板定案。

聯準會 川普 美國

