美蓋核電廠 斥資800億美元 日本也將帶三菱、東芝等企業參與計畫

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
據日本經產省發布資料，已編列1,000億美元，供美國政府用於西屋電氣的核反應爐，而三菱重工、東芝集團等企業，將是相關供應商。 （路透）
美國政府28日宣布，與持有西屋電氣（Westinghouse Electric）的Brookfield資產管理公司與加拿大鈾生產商Cameco公司達成協議，將斥資逾800億美元，向西屋電氣採購核子反應爐，以振興核能產業，類似先前為支持礦業、鋼鐵及半導體產業、入股英特爾和美國鋼鐵公司的策略。

彭博資訊和英國金融時報（FT）報導，根據Brookfield資產管理公司，這些資金將投入興建約八座西屋電氣的AP1000核能電廠，或由大型設施與小型模組化反應爐（SMR）組成的組合，資金將來自川普與日本達成的5,500億美元投資協議。

此舉旨在緩解因核能產業融資困難、導致核子反應爐開發計畫受阻的情況。川普已指示美國核能產業加速推進大型與小型核反應爐的建設，以在2050年前達成400 GW（百萬瓩）的發電產能目標。但外界一直對華府是否有意願承擔設施興建的風險，心存疑慮。

日本的參與，則進一步反映川普致力於透過貿易談判，取得能源和礦產的關鍵供應。

據日本經產省發布資料，已編列1,000億美元，供美國政府用於西屋電氣的核反應爐，而三菱重工、東芝集團和IHI等企業，將是這些反應爐的供應商。另外，美國將建造總額高達1,000億美元、由GE Vernova和日立公司共同製造的BWRX-300小型模組化反應爐。

Brookfield資產管理公司發言人梅恩表示，在此協議下，美國有機會取得西屋部分股權；在達成特定條件後，政府也可分享該公司獲利，而未來若西屋辦理首次公開發行股票（IPO），官方持股比例可望達到約8%。

Cameco也表示，若西屋電氣的市值在2029年前超越300億美元，美國政府可要求該公司上市，並將其獲利比率換算為多達20%的股權。西屋電氣自2022年起，由Brookfield資產管理公司和Cameco共同持有。

另據知情人士，華府預計將協助西屋取得土地與核子反應爐的許可，甚至可能提供貸款保證，或幫助西屋取得新的跨國業務。

西屋電氣、Brookfield和Cameco表示，新反應爐將採用西屋的核能技術，而雙機組的AP1000核能發電技術，將在全美43個州創造或維持4.5萬個製造和工程就業，並帶來逾10萬個營建工作。

AP1000已受到波蘭、烏克蘭和保加利亞核電計畫的採用。

反應爐 美國 核能

